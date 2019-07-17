صحيفة: زيدان يتخلى عن حرسه القديم في ريال مدريد

سلطت صحيفة ”آس“ الضوء على مستقبل 3 لاعبين من ريال مدريد يعتبرون من رجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان خلال فترة تدريبه للفريق، لكن وضعهم الحالي أقرب للرحيل.

وتضم القائمة الثلاثي لوكاس فاسكيز وإيسكو وكيلور نافاس، وما زال مصيرهم مجهولاً رغم كونهم يتواجدون حاليًا في القائمة ولا تنتشر أخبار كثيرة بشأن عروض تخصهم.

وشارك فاسكيز في 131 لقاء رفقة زيدان في 6 مسابقات ولعب 6454 دقيقة سجل خلالها 15 هدفًا و35 تمريرة حاسمة، ويعتبر من اللاعبين الذين استعملهم زيدان في عدة مراكز كمدافع أيمن وجناح.

ولا يضمن اللاعب البقاء في الموسم المقبل وتشير بعض التقارير إلى قرب رحيله إلى آرسنال ويبقى مصيره مرتبطًا بصفقة بول بوغبا.

وشارك إيسكو رفقة زيدان في 125 لقاء في 6 منافسات ولعب 7086 دقيقة سجل خلالها 24 هدفًا و23 تمريرة حاسمة وكان رسميًا في نهائي كييف ونهائي كارديف.

لكن رغبة ريال مدريد في الحصول على أموال وإخبار زيدان اللاعب بكونه سيكون بديلاً الموسم المقبل تفتح الباب لخروجه شريطة وصول عرض يفوق 80 مليون يورو.

واعتبر الكوستاريكي كيلور نافاس حارس زيدان الأول حيث شارك في 117 لقاء ولعب 10620 دقيقة وكان أحد أبطال الثلاثية التاريخية بالفوز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية لكن زيدان أخبره منذ نهاية الموسم الماضي بكون الحارس الرسمي سيكون البلجيكي تيبو كورتوا وفتح أمامه باب الرحيل.

ولم يتوصل الحارس بعرض جيد وقد يفضل البقاء لنهاية عقده والرحيل مجانًا، لكن الباب يبقى مفتوحًا أمامه حتى نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.