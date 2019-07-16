برشلونة يقدم عرضًا متواضعًا لضم نيمار.. واللاعب قد يسافر في جولة باريس سان جيرمان

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن برشلونة قدَّم عرضًا إلى باريس سان جيرمان للحصول على خدمات لاعبه السابق نيمار مقابل 40 مليون يورو، بالإضافة إلى فيليب كوتينيو، وعثمان ديمبلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأصرَّ المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 27 عامًا على مغادرة النادي الباريسي بعد عامين من رحيله عن برشلونة مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

ولا يمانع سان جيرمان في رحيل نيمار، خاصة أن لديه خيارات هجومية كثيرة، مثل: كيليان مبابي، وإدينسون كافاني، وأنخيل دي ماريا، وجوليان دراكسلر، فضلًا عن أن النادي يسعى إلى تدعيم دفاعه.

وذكرت صحيفة AS الإسبانية، أن برشلونة يرغب بتخفيض اللاعب لأجره، والتنازل عن القضايا التي رفعها ضد النادي الكتالوني.

لكن في المقابل هذا العرض لم يلقَ أيَّ ترحيب من باريس سان جيرمان في ظل رغبة النادي في الحصول على أكبر استفادة من أغلى لاعب في العالم.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن باريس سان جيرمان سيُصدر بيانًا رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة يُعلن من خلاله قائمة لاعبيه الذين سينتقلون إلى الصين، يوم الثلاثاء المقبل في جولة خارجية قبل انطلاق الموسم.

ومن المرجح أن يكون نيمار ضمن هذه القائمة، وربما يلعب ضد إنتر ميلان في 27 يوليو/ تموز الحالي، خاصة أنه ملتزم مع عدة رعاة في شرق آسيا.

وفي حال عدم خوضه مباراة إنتر رغم تعافيه من الإصابة، سيفرض سان جيرمان عقوبات عليه، لكن اللاعب لن يرفض خوض المباريات التي ستقام في الصين لأسباب تجارية.

وينوي باريس سان جيرمان الاحتفاظ بلاعبه في حال لم يقدم برشلونة عرضًا مناسبًا قبل بداية أغسطس/آب، وحينها سيشارك اللاعب في مباراة السوبر الفرنسي أمام رانس في الرابع من الشهر المقبل.

إذ يرى باريس سان جيرمان أن 40 مليون يورو، فضلًا عن كوتينيو وديمبلي، عرض غير كافٍ، خاصة أن هذا العرض ليس جديدًا، وعرضه وكيل الأعمال الإسرائيلي لنيمار بيني زهافي على ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان من قبل.