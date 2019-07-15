ليكيب: باريس سان جيرمان لن يتنازل عن مطالبه في صفقة نيمار

أفادت تقارير صحفية فرنسية، الاثنين، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لا ينوي التنازل عن مطالبه في صفقة بيع نجمه البرازيلي نيمار إلى برشلونة الإسباني.

وبحسب صحيفة ”ليكيب“ فإن باريس سان جيرمان لا ينوي التخلي عن المقابل المالي الذي حدده مسبقًا للسماح لنيمار بالرحيل وهو مبلغ 300 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الشهيرة إلى أن بشلونة قدّم لاعبين تتجاوز قيمتهم 220 مليون يورو للحصول على نيمار، لكن باريس سان جيرمان يرفض المقايضة، حيث يريد الحصول على المال نقدًا وليس لاعبين.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان لن يترك نيمار يغادر، وإذا اُضطر لذلك فسيكون وفقًا لشروط باريس سان جيرمان.

وغادر نيمار، البالغ من العمر 27 عامًا، برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو، لكن نيمار أعلن صراحة قبل أيام نيته الرحيل عن النادي الفرنسي، في حين أوضح ليوناردو في تصريحات قبل أيام أن باريس سان جيرمان سيسمح لنيمار بالرحيل حال الحصول على عرض مناسب.

وانضم نيمار إلى برشلونة قادمًا من سانتوس البرازيلي العام 2013، وسجل للفريق 105 أهداف، وصنع 77 في 186 مباراة، وأحرز مع الفريق عدة ألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا العام 2015، ولقب الدوري الإسباني مرتين.