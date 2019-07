إشبيلية يعلن تاسع صفقاته الصيفية (صورة)

بات أوليفر توريس لاعب وسط إسبانيا تاسع لاعب ينضم لتشكيلة المدرب جولن لوبتيغي في إشبيلية، المنافس بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بعد انضمامه من بورتو.

ويواصل بذلك لوبتيغي المدرب السابق لمنتخب إسبانيا وريال مدريد، مساعيه لإعادة بناء مسيرته المتضررة بشدة، وذلك قبل بداية الموسم الجديد.

ويعرف توريس (24 عامًا) لوبتيغي منذ أن لعب تحت قيادته مع إسبانيا في كأس العالم تحت 20 عامًا في 2013، وتبعه إلى بورتو بعدها بعام، بعد انضمامه على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد قبل أن يوقع على عقد دائم في 2017، بعد عام من إقالة لوبتيغي.

ومرّ المدرب القادم من الباسك بفترة سيئة في 2018، عقب إقالته من تدريب إسبانيا عشية انطلاق كأس العالم، وذلك بسبب مفاوضاته لتدريب ريال مدريد، قبل أن يقال من تدريب الأخير بعد أقل من 4 أشهر قضاها في المنصب؛ بسبب نتائجه المحبطة.

وقال توريس خلال الإعلان عن التعاقد معه، اليوم: ”أمضيت بعض اللحظات العظيمة مع جولن وتمثل العودة لدوري الدرجة الأولى مع إشبيلية فرصة ومزية“.

ولم يكشف إشبيلية عن قيمة الصفقة على الرغم من أن التقارير التي أوردتها وسائل الإعلام الإسبانية ذكرت أن النادي دفع 12 مليون يورو (13.52 مليون دولار).

وأنهى إشبيلية، الذي جاء في المركز السادس بدوري الدرجة الأولى الإسباني في نهاية الموسم الماضي، ارتباطه بـ 9 لاعبين، وضم مثلهم بما في ذلك المدافع سيرجيو ريغيلون من ريال مدريد وفرناندو لاعب الوسط السابق لمانشستر سيتي..

Signing number 9⃣ is in the bag! ????https://t.co/iQ1AO5El65

— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) July 15, 2019