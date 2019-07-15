شاهد أول مران لدي يونغ وغريزمان ونيتو وهكذا استقبلهم لاعبو نادي برشلونة (فيديو)

ظهر الثلاثي الهولندي فرانكي دي يونغ والفرنسي أنطوان غريزمان والحارس البرازيلي نيتو في تدريبهم الأول مع نادي برشلونة، عقب انضمامهم مؤخرًا للفريق.

وظهر اللاعبون بقوة في المران واستقبلهم اللاعبون بطريقة الترحاب المعتادة باللاعبين الجدد.

وكان فريق برشلونة قد تعاقد مع دي يونغ من أياكس الهولندي خلال الصيف الجاري، في صفقة بلغت قيمتها 75 مليون يورو وبعقد مدته 5 سنوات.

فيما انضم غريزمان لبرشلونة، بعدما سدد الأخير الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد، والذي بلغ 120 مليون يورو.

وأعلن برشلونة، يوم الأحد، عن الرقم الذي سيرتديه غريزمان. ويفضل اللاعب دائمًا القميص رقم 7، حيث ارتداه في ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد، بالإضافة لمنتخب فرنسا، إلا أن البرازيلي فيليب كوتينيو، الذي تدور الكثير من التكهنات حول مستقبله مع البارسا، يحمل هذا الرقم حاليًا.

لذلك اضطر غريزمان لارتداء القميص رقم 17، لاحتوائه على رقمه المفضل.

وانضم البرازيلي نوبرتو مورارا ”نيتو“ للفريق قادمًا من فالنسيا حتى صيف 2023.

ودفع برشلونة 26 مليون يورو للتعاقد مع الحارس البرازيلي، وقد يصل المبلغ إلى 35 مليونًا بالمتغيرات. في المقابل تعاقد ”الخفافيش“ مع الحارس السابق للبرسا الهولندي ياسبر سيليسن مقابل 35 مليون يورو.

وشارك نيتو في 47 مباراة بالموسم المنقضي في كل البطولات، وقد حافظ على شباكه نظيفة في 14 مباراة.