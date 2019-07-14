هل تراجع ريال مدريد عن بيع داني سيبايوس؟

أفادت تقارير صحفية إسبانية، الأحد، أن إدارة نادي ريال مدريد قد تتراجع عن فكرة بيع داني سيبايوس في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وبحسب صحيفة ”ماركا“ فإن تألق سيبايوس في كأس الأمم الأوروبية تحت 21 عامًا، فتح الأعين على المواهب الإسبانية، وبينها سيبايوس، الذي كان يريد ريال مدريد بيعه، لكنه لم يحصل على العروض المناسبة

ولا يزال مستقبل سيبايوس غير معروف، فقد كان من المؤكد أن الشاب الإسباني سيغادر ريال مدريد، خاصة مع التعاقدات الجديدة للفريق الملكي، وسيعيه الحثيث للتعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا، وهو ما يقلص حظوظ سيبايوس في المشاركة، كما أن اللاعب لا يرتبط بعلاقة جيدة مع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد.

وأضافت ”ماركا“ أن استمرار سيبايوس في ريال مدريد أصبح ممكنًا، بعد ملاحظات قادة ريال مدريد في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا، خاصة في ظل تمسك مانشستر يونايتد بلاعبه بوغبا.

وارتبط سيبايوس، البالغ من العمر 22 عامًا، بالانتقال إلى ميلان الإيطالي وتوتنهام الإنجليزي، حيث تردد أن ريال مدريد يريد الحصول على 35 مليون يورو لبيع اللاعب.

ويرفض سيبابوس الرحيل عن ريال مدريد وقال قبل أيام: ”لا أريد أن يبيعني ريال مدريد، ما سيأتي بعد ذلك أتخيله الآن، أريد أن أستمتع بكرة القدم وأشعر بأني مهم أينما كنت، لديّ الكثير من كرة القدم بداخلي والعام القادم سيكون أفضل في مسيرتي“.