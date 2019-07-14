هازارد يطلب ارتداء هذا الرقم بعد تمسك ماريانو دياز بالرقم 7

كشفت تقارير صحفية، أن النجم البلجيكي إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد الإسباني، قرر اختيار القميص رقم ”23“ في الميرنغي.

ووفقًا لصحيفة ”ماركا“ الإسبانية، فإن هازارد قرر اختيار القميص رقم ”23“، وهو الرقم الذي حمله النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام أثناء فترة لعبه في ريال مدريد.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن هازارد قرر اختيار الرقم ”23“؛ بسبب حبه لرياضة كرة السلة، وهو الرقم الذي يحمله النجم مايكل جوردان لاعب كرة السلة الشهير.

وسيتمكن هازارد من ارتداء هذا القميص بعد رحيل سيرجيو ريغيليون المنتقل حديثًا لنادي إشبيلية الإسباني، والذي كان يحمل الرقم ”23“ خلال الموسم الماضي مع الميرينغي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه كان من المتوقع أن يرتدي النجم البلجيكي القميص رقم ”7“، ولكن ”ماركا“ أكدت أن ماريانو دياز -الذي يرتدي هذا القميص الآن- لا ينوي الرحيل عن ملعب ”سانتياغو بيرنابيو“، ولن يتخلى عن رقمه.

وكان هازارد قال في مؤتمر تقديمه كلاعب لريال مدريد، إنه طلب القميص رقم ”10“ من لوكا مودريتش نجم الفريق، إلا أن الأخير رفض طلبه.

يذكر أن هازارد انتقل إلى ريال مدريد قادمًا من تشيلسي الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي بمبلغ 100 مليون يورو.