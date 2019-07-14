غريزمان يتقدم لاعبي نادي برشلونة خلال الفحص الطبي استعدادا للموسم الجديد

وصل لاعبو برشلونة لمقر النادي لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، اليوم الاثنين، حيث ظهروا في العيادة الخاصة بالفريق.

وخضع اللاعبون للفحوصات الطبية الشاملة والسنوية، للاطمئنان على صحتهم قبل العودة إلى التدريبات الجماعية تحت قيادة إرنستو فالفيردي.

وتواجد اليوم 14 لاعبًا من الفريق الأول بالإضافة إلى 5 لاعبين من الفريق الثاني لبرشلونة B، والذين قام فالفيردي باستدعائهم للمشاركة في فترة الإعداد.

بطل العالم انطوان غريزمان يجري الفحوصات الطبية ???????? pic.twitter.com/K2ODKTgZtp — FCB World (@FCBW_A7) July 14, 2019

وكان من أوائل اللاعبين الذين خضعوا للاختبارات، أنطوان غريزمان، الوافد الجديد من صفوف أتلتيكو مدريد، وإيفان راكيتيتش وسيرجيو بوسكيتس.

وسيبدأ فالفيردي تدريباته بحسب ما ذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية بمشاركة كل من: تير شتيغن، سيميدو، راكيتيتش، بوسكيتس، توديبو، ديمبلي، رافينيا، مالكوم، لينغليه، جوردي ألبا، روبرتو، ألينيا، أومتيتي من الفريق الأول.

FCB | الفحص الطبي للاعبين اليوم pic.twitter.com/B7prZj5v3j — FCB World (@FCBW_A7) July 14, 2019

ومن الفريق الثاني لبرشلونة كل من: إينياكي بينيا، أوريول بوسكيتس، كولادو، ريكي بويج، كارليس بيريز.