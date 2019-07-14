صحيفة: جيمس رودريغيز ”قنبلة“ أتلتيكو مدريد في الميركاتو الصيفي

اهتمت صحيفة ”ماركا“ بمستقبل النجم الكولومبي جيمس رودريغيز، الذي يرغب ريال مدريد في التخلص منه بعد فترة إعارة استمرت موسمين لبايرن ميونخ ورفض الفريق الألماني شراء عقده ليعود للفريق الملكي.

وحسب الصحيفة، فالنجم الكولومبي يعتبر ”القنبلة“، الذي يسعى أتلتيكو مدريد خلف تفجيرها والتوقيع معه ليكون ثاني لاعب من ريال مدريد يلتحق بالجار بعد ماركوس لورينتي.

وتبدو رغبة رودريغيز قوية في البقاء في مدريد واللعب لأتلتيكو، وهو ما يساعد الفريق الثاني للعاصمة الإسبانية في تقديم عرض مالي يغري جاره ويدفعه للتخلي عنه.

واعتبرت الصحيفة المدريدية أن جيمس رودريغيز يعتبر خطأ للفرنسي زين الدين زيدان، لكونه لم يمنحه الفرصة ودفعه نحو الخروج، كما أكدت أن فلورنتينو بيريز يلعب بالنار في قضية الدولي الكولومبي لكون ذهابه نحو الجار يعطيه قوة أكبر واهتمام إعلامي مهم.

وحسب التقارير الإعلامية، فظهور أتلتيكو مدريد في الصورة غيرت فكر رودريغيز الذي وافق سابقًا على الانتقال إلى نابولي الإيطالي، لكنه حاليًا يرغب في البقاء في مدريد واللعب لصالح الفريق الثاني.

وعكس ماركوس لورينتي الذي يبقى لاعب ارتكاز أمام المدافعين فجيمس رودريغيز يملك مقومات هجومية جيدة ويسجل 15 هدفًا على الأقل، بالإضافة لقدراته على منح المهاجمين تمريرات حاسمة وسيستفيد دييغو كوستا وألفارو موراتا من وجوده.

ولا يطلب ريال مدريد سوى مبلغ 42 مليون يورو زائد متغيرات للتخلي عن النجم الكولومبي، وهو مبلغ بإمكان أتلتيكو مدريد دفعه بعدما تسلم الشرط الجزائي في عقد الفرنسي أنطوان غريزمان البالغ 120 مليون يورو.