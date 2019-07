نيمار: ”الريمونتادا“ مع برشلونة ضد باريس سان جيرمان من أفضل ذكرياتي (فيديو)

أطلق البرازيلي نيمار داسيلفا تصريحات نارية ضد ناديه الحالي باريس سان جيرمان بالقول إن أفضل ذكرى لديه كانت ”الريمونتادا“ خلال لعبه في برشلونة وقاده للفوز على نادي الحالي باريس سان جيرمان.

وأضاف المهاجم البالغ عمره 27 عاما خلال حضوره ومشاركته في مباراة للكرة الخماسية نظمها معهده برعاية ”ريد بول“ ، أن ريمونتادا كامب نو أمام باريس سان جيرمان من أفضل ذكرياته.

وأضاف نيمار: ”أفضل ذكرى في كرة القدم لدي اثنين، أولاً الانتصار في الألعاب الأولمبية مع البرازيل، وكذلك العودة في مباراة باريس سان جيرمان، الشعور الذي شعرت به بعد الهدف السادس، لم أشعر أبداً به، لقد كان أمرًا لا يصدق“.

I have no words, he is about to scream “MES QUE UN CLUB”. This is actually embarrassing at this point. pic.twitter.com/FEO52GgMoF

— Galu (@PSGalu) July 13, 2019