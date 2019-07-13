نيمار: ”الريمونتادا“ مع برشلونة ضد باريس سان جيرمان من أفضل ذكرياتي (فيديو)

أطلق البرازيلي نيمار داسيلفا تصريحات نارية ضد ناديه الحالي باريس سان جيرمان بالقول إن أفضل ذكرى لديه كانت ”الريمونتادا“ خلال لعبه في برشلونة وقاده للفوز على نادي الحالي باريس سان جيرمان.

وأضاف المهاجم البالغ عمره 27 عاما خلال حضوره ومشاركته في مباراة للكرة الخماسية نظمها معهده برعاية ”ريد بول“ ، أن ريمونتادا كامب نو أمام باريس سان جيرمان من أفضل ذكرياته.

وأضاف نيمار: ”أفضل ذكرى في كرة القدم لدي اثنين، أولاً الانتصار في الألعاب الأولمبية مع البرازيل، وكذلك العودة في مباراة باريس سان جيرمان، الشعور الذي شعرت به بعد الهدف السادس، لم أشعر أبداً به، لقد كان أمرًا لا يصدق“.

I have no words, he is about to scream “MES QUE UN CLUB”. This is actually embarrassing at this point. pic.twitter.com/FEO52GgMoF — Galu (@PSGalu) July 13, 2019

ومن الواضح أن هذه اللحظة خاصة للغاية بالنسبة له لكن كان بإمكانه على سبيل المثال الامتناع عن قول ذلك في السياق الحالي رغم أن هذا الانتصار كان عام 2017 خاصة وأنه يسعى للعودة للنادي الكتالوني.

وأكد المهاجم الدولي البرازيلي أنه ”تعافى بنسبة 100% تقريبا“ من الإصابة في كاحل قدمه اليمنى حتى أنه لعب بعض الوقت في دورة لكرة القدم الخماسية نظمتها مؤسسته قبل عودته المقررة الاثنين إلى باريس.

وقال نيمار في باريدا غراندي (ولاية ساو باولو) في تصريحات نقلتها غلوبوسبورت و“UOL“: ”لقد تعافيت 100% تقريباً، لكن ينقصني فقط التدريب“.

ولعب نيمار 30 دقيقة تقريباً وأدلى بتصريح مقتضب لقناة ”ريد بول“، الراعي للدورة، وتفادى الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمستقبله مع نادي باريس سان جيرمان.

ويُنتظر وصول نيمار الاثنين إلى باريس، بعد أسبوع من الموعد المحدد لاستئناف تدريبات باريس سان جيرمان للموسم الجديد.

وانضم مهاجم البرازيل إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة بعقد لخمس سنوات في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو (249 مليون دولار) في 2017.

وأبلغ البرازيلي ليوناردو، مدير الرياضة في النادي الباريسي، صحيفة لو باريزيان الفرنسية: ”نيمار يستطيع ترك باريس سان جيرمان إذا كان هناك عرض مناسب للجميع. لكن حتى الآن لا نعرف إن كان هناك ناد يرغب في شرائه وما هو المقابل المادي. كل هذا لا يتم في يوم واحد، هذا أكيد.

”من الواضح للجميع (أنه يرغب في الرحيل)، لكن في كرة القدم يقول المرء شيئا اليوم وشيئا آخر غدا.. إنه أمر مدهش لكنه بهذا الشكل. تحدثنا إلى المحيطين به أيضا. الكل يعلم كل شيء“.