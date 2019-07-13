غريزمان يرتدي قميص نادي برشلونة.. ويصرح: متشوق للعب مع ميسي

وصل الفرنسي أنطوان غريزمان إلى مدينة برشلونة يوم السبت، استعدادًا لبدء مشواره مع الفريق الكتالوني، الذي تعاقد معه مساء أمس الجمعة، بعقدٍ يمتد لخمس سنوات.

والتقط غريزمان (27 عامًا) الصور الرسمية بمتجر برشلونة، إلى جانب قمصانه التي لا تحمل أي رقم حتى الآن، قبل أن يُداعب الكرة قليلًا في المنطقة المخصصة لذلك.

وقال غريزمان: ”لا أستطيع الانتظار طويلًا لرؤية ديمبلي وأومتيتي، فلدي علاقة جميلة معهم، وأريد الفوز معهم، أريد أن أجعل الجماهير سعيدة حتى أكون سعيدًا انا أيضًا، متشوق أيضًا للعب مع ميسي“.

وأضاف: ”متلهف جدًا وأرغب برؤية ميسي، سأراه يوميًا في التدريبات ثم سألعب بجانبه، سعيد جدًا وبحماس كبير، وحريص على العمل مع المجموعة ومقابلة زملائي الجدد، أنا سعيدٌ للغاية، أهداف هذا الفريق هي أهدافي وآمل أن أتمكن من الحصول عليها هنا“.

وتابع: ”أردت المجيء إلى هنا وعائلتي تتبعني لذلك كان الجميع سعداء ومتلهفين للغاية، أنا شخص مرح في الملعب وخارجه وحتى في غرفة الملابس، أنا شخص يلعب بسعادة لذلك آمل أن أحصل على الكثير من البهجة مع زملائي في الفريق والاستمتاع“.

ويعد غريزمان الهداف التاريخي الخامس لنادي العاصمة، بعدما سجل 130 هدفًا في 256 مباراة رسمية خاضها بقميص الروخي بلانكوس، منذ الانضمام إليه قادمًا من ريال سوسييداد عام 2014.

وتُوج صاحب الـ28 عامًا، الذي سجل 21 هدفًا هذا الموسم، مع أتلتيكو مدريد بثلاثة ألقاب: الدوري الأوروبي 2017-18، كأس السوبر الأوروبي 2018-19 وكأس السوبر الإسباني 2014-15.

يذكر أن غريزمان أصبح ثالث صفقات برشلونة هذا الصيف، بعد التعاقد مع الهولندي فرانكي دي يونغ من أياكس أمستردام، والحارس البرازيلي نيتو من فالنسيا.