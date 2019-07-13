جماهير أتلتيكو مدريد تهاجم لوحة غريزمان في ”واندا ميتروبوليتانو“ (صورة)

تعرضت لوحة الفرنسي أنطوان غريزمان في مدخل ملعب ”واندا ميتروبوليتانو“، معقل أتلتيكو مدريد، في مدريد لهجوم من بعض أنصار الفريق بعد يوم من الإعلان الرسمي عن انتقاله إلى برشلونة.

ووضع أتلتيكو مدريد لوحات لأساطير الفريق، ولكل اللاعبين اللذين تجاوزا 100 لقاء مع الفريق، ومن بينهم الفرنسي أنطوان غريزمان الذي شارك في 257 لقاء، لكن بعض الجماهير أتلفت اللوحة واسمه بشعارات لفريقها تعبيرًا عن غضبها لرحيله.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها لوحات لاعبين للهجوم، فقد سبق لوحة غريزمان لوحات الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، والمكسيكي هوغو سانشيز، والأرجنتيني سيرجيو أغويرو.

واعتبر رحيل أنطوان غريزمان عن أتلتيكو مدريد خيانة من طرف جماهيره، وعبرت عن غضبها بمواجهة لوحته على مدخل الملعب.