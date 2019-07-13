روجر فيدرر المتجدد الشباب يعود من جديد في ويمبلدون

لم يكن هناك أي توقف بسبب الأمطار ولم تمتد الإثارة إلى 5 مجموعات كما لم تكن المنافسة لتحسم على لقب بطولة ويمبلدون للتنس أمس الجمعة.. ورغم ذلك لم يزعج هذا الأستاذ السويسري روجر فيدرر المتجدد الشباب.

لكن الشيء الوحيد الذي كان يهم اللاعب الذي نال 20 لقبًا على صعيد البطولات الأربع الكبرى، وعلى العكس مما كان عليه الحال خلال مباراته أمام رفائيل نادال على الملاعب العشبية قبل 11 عامًا، هو الفوز ”بآخر شوط مجنون“ بما يمهد له الطريق نحو النهائي رقم 12 له في ويمبلدون.

وأدت الضربات العبقرية التي سددها الاثنان خلال مباراتهما في النهائي المثير والمتوتر في 2008 والذي امتد لـ4 ساعات و48 دقيقة لأن يعلن بوريس بيكر أن ”أي لاعب تنس على قيد الحياة سيجهز نفسه“ للحلقة 40 من المواجهة المثيرة بين اللاعبين.

ولم يرق الانتصار الذي حققه فيدرر أمس بنتيجة 7-6 و1-6 و6-3 و6-4 إلى مستويات الإثارة المعهودة، كما لم تتسبب الضربات المسددة خلاله في إثارة الدهشة، وهو ما ضمن لمباراتهما الملحمية في 2008 أن تظل عالقة في الأذهان.

ومع ذلك، بدا اللاعب السويسري سعيدًا بالفوز بالمباراة الأخيرة التي شهدت 3 تعادلات ونقطة لكسر الإرسال قبل أن ينهي أي مقاومة محتملة لنادال في خامس نقطة لحسم المباراة.

وقال المصنف الثاني في البطولة والذي يقف على بعد انتصار واحد من رفع كأس ويمبلدون للمرة التاسعة في تاريخه: ”مواجهة رافا هنا تكون رائعة دومًا، خاصة أننا لم نلعب أمام بعضنا البعض منذ فترة طويلة“.

وأضاف ”منذ دخولنا الملعب ونحن نؤدي بشكل جيد للغاية. وصلنا إلى الذروة في النهاية بشوط أخير مجنون وتبادل قوي للضربات في بعض الأحيان“.

وتابع ”حدث كل شيء في النهاية، وهذا كان عظيمًا بحسب اعتقادي. شعرت بالراحة لأن كافة الأمور حسمت عند هذه المرحلة“.

وواصل ”ستكون بالتأكيد واحدة من مبارياتي المفضلة التي سأستعيد ذكرياتها لأنني كنت أواجه رافا وفي ويمبلدون وفي ظل حضور جماهيري وطقس رائع“.

ولم تكن هزيمة نادال بعد 4 مجموعات فقط غير متوقعة نوعًا ما، نظرًا لأنه شكل قوة لا تقهر في آخر 3 مباريات خاضها في البطولة.

وأدى مستوى اللاعب الإسباني لأن يعلنها النجم الأمريكي جون مكنرو صراحة ”تدفع الثمن أمام لاعب مثل نادال. يريد أن يمزقك وأن يأكلك حيًا“.

لكن فيدرر المخضرم استطاع إسكات اللاعب القادم من مايوركا والذي يتسم بطبعه الثائر أمس الجمعة، ليقلص اللاعب السويسري الفارق في سجل المواجهات بين الاثنين إلى 24 انتصارًا لنادال مقابل 16 لفيدرر.