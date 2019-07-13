أتلتيكو مدريد يصعّد أزمة صفقة نادي برشلونة مع أنطوان غريزمان إلى الفيفا

أكد إنريكي سيريزو، رئيس أتلتيكو مدريد الإسباني، أن فريقه يمتلك أدلة تدين منافسه برشلونة في تفاوضه مع النجم الفرنسي أنطوان غريزمان قبل انتقال شرطه الجزائي من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو، ولذلك أصدر بيانًا يطالب خلاله بمبلغ الشرط الجزائي الأول.

وقال سيريزو في تصريح لإذاعة ”RAC1“: ”إن كان أتلتيكو مدريد قد أصدر البيان فلأنه يمتلك أدلة ونطالب بالشرط الجزائي، وعلى برشلونة التصرف كما يجب أو الدفاع عن نفسه كما يجب“.

وبحسب الرئيس، فإن برشلونة تفاوض مع غريزمان في مارس الماضي، وقال حول اللاعب: ”أشعر بخيبة أمل من غريزمان، كان يود الرحيل وأخبرنا في اللحظات الأخيرة، ورغم ذلك يبقى من أفضل اللاعبين في العالم، وبرشلونة حصل على تعاقد جيد“.

وأضاف رئيس أتلتيكو مدريد ”لم نكن نرغب في رحيله، لكنه اتخذ هذا القرار، وسنرى إن كان قانونيًا أم لا“.

ووفقًا لصحيفة ”أس“ فإن أتلتيكو مدريد سيرفع القضية للاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، ويطلب معاقبة برشلونة واللاعب لأنهما تفاوضا بشكل غير قانوني في الوقت الذي كان اللاعب فيه مرتبطًا بعقد مع الفريق لغاية صيف 2023.

وتمنع قوانين الفيفا الأندية من التفاوض مع لاعبين يملكون عقودًا مع فرقهم لمدة تزيد عن 6 أشهر، وهو ما يسعى خلفه أتلتيكو مدريد لفرض دفع برشلونة للشرط الجزائي الأول 200 مليون يورو بدلًا من 120 مليون يورو تم وضعها لدى رابطة الدوري الإسباني.