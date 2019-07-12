هكذا احتفل غريزمان بانتقاله إلى برشلونة (فيديو)

احتفل المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان بانضمامه إلى برشلونة عبر فيديو قصير مصور نشره على حسابه في تويتر ونقله عنه النادي الكتالوني.

وقال غريزمان في الفيديو الذي ظهر فيه يركض في طريق طويل محاط بالأشجار: ”لقد علمني والدي وأنا طفل أن القطارات لا تمر مرة واحدة فقط. في النهاية ، تتحد مساراتنا“.

وأعلن برشلونة بطل الليغا في بيان، يوم الجمعة، ضم غريزمان الفائز بكأس العالم مع فرنسا مقابل 120 مليون يورو (135 مليون دولار) من أتلتيكو مدريد، الذي قال إن النادي الكتالوني لم يدفع ما يكفي لسداد الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

ورفض غريزمان (28 عامًا) مهاجم منتخب فرنسا الانتقال لبرشلونة العام الماضي، ووقع على عقد جديد مع أتلتيكو لكنه أعلن في مايو/ أيار الماضي أنه سيرحل عن الفريق المنتمي للعاصمة الإسبانية، والذي أمضى فيه خمسة مواسم منذ انضمامه إليه قادمًا من ريال سوسيداد في 2014.

???? La vida tiene segundas oportunidades. pic.twitter.com/2jBXOWofZc — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 12, 2019

وحاول برشلونة التعاقد مع غريزمان منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 لكن اللاعب وقع على عقد جديد مع أتلتيكو لمدة خمس سنوات حتى 2023، تضمن شرطًا جزائيًا بمبلغ 200 مليون يورو والذي تراجع إلى 120 مليونًا في أول يوليو /تموز الجاري.

وقال أتلتيكو إن إعلان غريزمان رحيله عن النادي يوم 14 مايو/ أيار يعد دليلًا على وجود اتفاق بينه وبين برشلونة قبل انخفاض قيمة الشرط الجزائي.

من جهة أخرى، أصبح ريال سوسيداد الفريق السابق لأنطوان غريزمان أحد المستفيدين من الصفقة، حيث يملك الحق في 20 في المائة منها وهو ما يعني مبلغ 24 مليون يورو.

وباع ريال سوسيداد أنطوان غريزمان لفريق أتلتيكو مدريد صيف 2014 مقابل 30 مليون يورو مع بند يتيح له نسبة 20 في المائة من أي صفقة جديدة للنجم الفرنسي.

وصرف ريال سوسيداد هذا الصيف مبلغ 23،5 مليون يورو على 4 صفقات وسيأخذ 24 مليون يورو من أتلتيكو مدريد، ليكون الفريق رابحًا نصف مليون يورو في الصفقات دون أن يبيع أيًا من لاعبيه.