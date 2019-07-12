أنطوان غريزمان يدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد (فيديو)

دفع سيفان كاريان محامي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد قيمة الشرط الجزائي في عقد لاعبه مع النادي المدريدي في مقر رابطة الليغا وقيمته 120 مليون يورو تمهيدًا لانتقاله إلى برشلونة خلال ساعات.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أنه بمجرد التأكد من صحة البيانات والمستندات سيتمكن برشلونة من إعلان التعاقد مع المهاجم الفرنسي.

وبات إعلان انضمام غريزمان إلى النادي الكتالوني وشيكًا وسيتم تقديم اللاعب يوم الأحد المقبل على أقصى تقدير لبدء الاستعداد للموسم الجديد تحت قيادة المدير الفني إرنستو فالفيردي يوم الإثنين.

ورفض أتلتيكو مدريد تقليل مبلغ الشرط الجزائي عن 120 مليون يورو بداعي تفاوض اللاعب مع برشلونة رغم ارتباطه بعقد مع النادي المدريدي.

وقال غريزمان في مقطع مصور في مايو/ آيار الماضي إنه سيغادر أتلتيكو مدريد دون تأكيد وجهته المقبلة بينما رفض اللاعب عرضًا للانتقال إلى برشلونة العام الماضي، وأعلن استمراره مع أتلتيكو مدريد في فيلم وثائقي أطلق عليه ”القرار“.