ليكيب: نادي برشلونة دفع قيمة فسخ عقد أنطوان غريزمان

كشفت تقارير صحفية فرنسية، الخميس، أن نادي برشلونة دفع قيمة فسخ عقد أنطوان غريزمان مع ناديه أتلتيكو مدريد.

وبحسب صحيفة ”ليكيب“ فإن برشلونة أودع 120 مليون يورو في حسابات أتلتيكو مدريد، وسيكون اللاعب حرًا بداية من يوم غد الجمعة.

Les dirigeants catalans ont versé 120 M€ pour libérer Antoine Griezmann de son contrat avec l’Atlético de Madrid > https://t.co/CXKUcHMw5h pic.twitter.com/oXo13Crj9b — L’ÉQUIPE (@lequipe) July 11, 2019

وفي هذه الحالة يمكن لبرشلونة أن يتعاقد في أي وقت مع غريزمان، الذي أعلن قبل نحو شهرين نهاية مسيرته مع أتلتيكو مدريد

في حين قالت صحيفة ”ماركا“ إن ناديي برشلونة وأتلتيكو مدريد ينفيان دفع قيمة فسخ عقد غريزمان.

???????????? FC Barcelona y Atlético de Madrid desmienten que se haya efectuado el pago de la cláusula de rescisión. https://t.co/MJEfpqgdl9 — MARCA (@marca) July 11, 2019

وانضم غريزمان إلى أتلتيكو مدريد العام 2014، قادمًا من ريال سوسيداد، وسجل مع المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني 133 هدفًا، وصنع 50 في 257 مباراة.

ويتوقع أن يعلن برشلونة تعاقده مع غريزمان، البالغ من العمر 28 عامًا، بعقد يمتد لـ 5 مواسم، حتى صيف 2024.

وتفيد تقارير إسبانية أن برشلونة سيعلن تعاقده مع غريزمان غدًا الجمعة، أو بعد غد السبت.

ولم يظهر غريزمان في تدريبات أتلتيكو، يوم الأحد الماضي؛ للاستعداد للموسم الجديد رغم استدعاء النادي لهدافه الفرنسي للحضور في رده على مفاوضاته مع برشلونة.