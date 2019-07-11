ليكيب: نادي برشلونة دفع قيمة فسخ عقد أنطوان غريزمان

ليكيب: نادي برشلونة دفع قيمة فسخ عقد أنطوان غريزمان

المصدر: فريق التحرير

كشفت تقارير صحفية فرنسية، الخميس، أن نادي برشلونة دفع قيمة فسخ عقد أنطوان غريزمان مع ناديه أتلتيكو مدريد.

وبحسب صحيفة ”ليكيب“ فإن برشلونة أودع 120 مليون يورو في حسابات أتلتيكو مدريد، وسيكون اللاعب حرًا بداية من يوم غد الجمعة.

وفي هذه الحالة يمكن لبرشلونة أن يتعاقد في أي وقت مع غريزمان، الذي أعلن قبل نحو شهرين نهاية مسيرته مع أتلتيكو مدريد

في حين قالت صحيفة ”ماركا“ إن ناديي برشلونة وأتلتيكو مدريد ينفيان  دفع قيمة فسخ عقد غريزمان.

وانضم غريزمان إلى أتلتيكو مدريد العام 2014، قادمًا من ريال سوسيداد، وسجل مع المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني 133 هدفًا، وصنع 50 في 257 مباراة.

ويتوقع أن يعلن برشلونة تعاقده مع غريزمان، البالغ من العمر 28 عامًا، بعقد يمتد لـ 5 مواسم، حتى صيف 2024.

وتفيد تقارير إسبانية أن برشلونة سيعلن تعاقده مع غريزمان غدًا الجمعة، أو بعد غد السبت.

ولم يظهر غريزمان في تدريبات أتلتيكو، يوم الأحد الماضي؛ للاستعداد للموسم الجديد رغم استدعاء النادي لهدافه الفرنسي للحضور في رده على مفاوضاته مع برشلونة.