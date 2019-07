رسميًا.. أتلتيكو مدريد يعزز صفوفه بصفقة هجومية جديدة (صورة)

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، رسميًا، تعاقده مع إيفان سابونيتش قادمًا من بنفيكا البرتغالي.

واجتاز سابونيتش، البالغ من العمر 21 عامًا، الفحوصات الطبية الشاملة في الساعات الماضية، قبل أن يوقع عقدًا رسميًا مع أتلتيكو مدريد لمدة 3 سنوات، تنتهي في يونيو 2022.

وهذه الصفقة الثانية لأتلتيكو مدريد من بنفيكا بعد جواو فيليكس مقابل 120 مليون يورو.

ويأتي تعزيز أتلتيكو مدريد خط هجومه مع اقتراب نجمه الفرنسي أنطوان غريزمان من الانتقال إلى برشلونة.

وشارك إيفان سابونيتش في 28 مباراة مع بنفيكا موسم 2018/2019، سجل فيها 6 أهداف.

???? | Agreement with @SLBenfica over the transfer of Ivan Šaponjić. The Serbian has already signed a three-year contract.

????https://t.co/3BpaP2qTe3#AúpaAtleti #WelcomeŠaponjić pic.twitter.com/DyiceJOxHY

— Atlético de Madrid (@atletienglish) July 11, 2019