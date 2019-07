علامات الإجهاد تظهر على صفقة ريال مدريد الجديدة في مؤتمر صحفي (فيديو)

ظهرت علامات الإجهاد الشديد على المدافع البرتغالي إيدير ميليتاو، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد ظهر اليوم لتقديم اللاعب رسميًا.

وقالت صحيفة ”آس“ الإسبانية إن اليوم التاريخي بالنسبة لإيدير ميليتاو، لم يكن على ما يرام للاعب ريال مدريد الجديد، بعد أن اضطر لمغادرة المؤتمر الصحفي على عجل، عقب ظهور علامات الإجهاد الشديد عليه، نتيجة تأثره برحلة طيران طويلة، إضافة إلى ”الصيام“، حيث خضع للاختبار الطبي قبل المؤتمر الصحفي.

وأضافت: ”بعد أن أجاب على 15 سؤالًا خلال المؤتمر الصحفي، ظهرت علامات التعب الشديد على ميليتاو، 21 عامًا، وبدأ في تناول المياه ثم فكّ رابطة العنق التي كان يرتديها، إلا أنه انهار تمامًا، ولم يستطع مواصلة المؤتمر، واضطر إلى الانسحاب من القاعة سريعًا“.

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع ميليتاو، من صفوف بورتو، بعقد مدته 6 مواسم، حتى صيف 2025.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن قيمة صفقة انتقال ميليتاو من بورتو إلى صفوف ريال مدريد تبلغ 50 مليون يورو.

وخاض اللاعب 34 مباراة مع الفريق البرتغالي وسجل ثلاثة أهداف، جاء ظهوره الرسمي الأول ضد موريرينسي في الدوري البرتغالي، وسجل باكورة أهدافه ضد شالكه في دوري أبطال أوروبا، يعد لاعبًا بارزًا في الفريق الأقل استقبالًا للأهداف في المسابقة المحلية.

Video | Militão started feeling dizzy and had to end the press conference. pic.twitter.com/RZrIbxVNYo

— Real Madrid Info (@RMadridInfo) July 10, 2019