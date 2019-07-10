تقارير: نادي برشلونة سيقدم غريزمان لاعبًا رسميًا في الفريق السبت المقبل

كشف برنامج ”El Chiringuito“ الإسباني الشهير، على أن نادي برشلونة قد انتهى بالفعل من الاستعدادات لتقديم الفرنسي أنطوان غريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد.

وأوضح البرنامج أن تقديم اللاعب سيكون يوم السبت المقبل، مؤكدًا أن توقيع غريزمان مع برشلونة أصبح وشيكًا ولديه بالفعل تاريخ لتقديمه.

فيما أشارت صحيفة ”ماركا“، إلى أن البارسا ”فقد الأمل“ في التفاوض مع أتلتيكو، والآن في مكاتب الكامب نو، يتم تجهيز أوراق ومبلغ كسر عقد غريزمان.

وأوضحت الصحيفة: ”بدأ نادي برشلونة التحدث مع البنوك لجمع 120 مليون يورو، من أجل دفع مبلغ كسر عقد غريزمان، والفكرة هي أن يتم ذلك هذا الأسبوع، وتقديم اللاعب في كامب نو، يوم السبت المقبل“.

???????????? NOTICIA @elchiringuitotv | El BARÇA podría presentar a GRIEZMANN el SÁBADO. Se están ultimando los preparativos. pic.twitter.com/XBHkIHh1ze — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 10, 2019

ويُعد غريزمان أحد أبرز الأسماء المُتداولة إعلاميًا، على صعيد سوق الانتقالات، خاصة مع ارتباطه بالانضمام إلى برشلونة، في ظل توكيد اللاعب، بوقت سابق، على مغادرته لأتليتيكو مدريد، هذا الصيف.

ويعتمد موعد إغلاق برشلونة لصفقة غريزمان، بصورة رسمية، على النهج الذي سيتبعه النادي الكتالوني في دفع قيمة الشرط الجزائي بتعاقد غريزمان مع أتلتيكو مدريد، والذي انخفضت قيمته بداية من شهر يوليو الجاري إلى 120 مليون يورو.

ويجد برشلونة أن قيمة كسر تعاقد اللاعب مع الروخي بلانكوس مُرتفعة، ويبحث قادة البلوغرانا عن أي خيارات متاحة، من شأنها أن تخول للنادي التوصل إلى اتفاق ودي مع الأتلتي، بعيدًا عن دفع الـ120 مليونًا على دفعة واحدة، دون أقساط.

ويطمح غريزمان للتواجد في قائمة برشلونة، قبل بداية تحضير الفريق للموسم الجديد، يوم الرابع عشر من يوليو الجاري، ويجد اللاعب صاحب 28 عامًا نفسه مُضطرًا للعودة إلى تدريبات فريقه، يوم الجمعة المقبل، وهو الموعد الخاص بانتهاء إجازته الصيفية.

وساءت علاقة برشلونة مع أتلتيكو مدريد، بعدما أعلن مسؤولو أتلتيكو رفضهم لعرض البرسا الأول من أجل التعاقد مع غريزمان، مُبرزين، في بيانٍ رسمي، امتعاضهم الكبير من مفاوضات النادي الكتالوني غير الشرعية مع اللاعب، حسب وصف البيان.