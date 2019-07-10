إيدير ميليتاو يوقع عقود انضمامه رسميًّا لريال مدريد وتقديمه للجماهير (فيديو)

قدم نادي ريال مدريد لاعبه الجديد المدافع البرتغالي إيدير ميليتاو للجماهير في ”سانتياغو برنابيو“، بعد اجتيازه الكشف الطبي، وتوقيعه على عقود انضمامه رسميًّا للفريق، يوم الأربعاء.

وكان ريال مدريد تعاقد مع ميليتاو، من صفوف بورتو، بعقد مدته 6 مواسم، حتى صيف 2025.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن قيمة صفقة انتقال ميليتاو من بورتو إلى صفوف ريال مدريد تبلغ 50 مليون يورو.

وخاض اللاعب 34 مباراة مع الفريق البرتغالي وسجل ثلاثة أهداف، جاء ظهوره الرسمي الأول ضد موريرينسي في الدوري البرتغالي، وسجل باكورة أهدافه ضد شالكه في دوري أبطال أوروبا، يعد لاعبًا بارزًا في الفريق الأقل استقبالًا للأهداف في المسابقة المحلية.

قبل وصوله إلى البرتغال، تألق ميليتاو في كرة القدم البرازيلية، نشأ في أكاديمية ساو باولو، التي انضم إليها وهو بعمر 13 عامًا، وفاز بكأس البرازيل تحت 20 عامًا في 2016. بعمر 19 عامًا، خاض مباراته الرسمية الأولى مع الفريق الأول في مايو 2017 ضد كروزيرو.

يذكر أن ريال مدريد تعاقد حتى الآن مع 5 لاعبين هم: إيدين هازارد من تشيلسي، ورودريغو من سانتوس، وإيدير ميليتاو من بورتو، ولوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت، وفيرلاند ميندي من ليون.

وقال فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، خلال تقديم اللاعب: ”نحن سعداء اليوم لأننا نقدم أحد أفضل المدافعين في العالم، مرحبًا بك إيدير في ريال مدريد“.

وأضاف: ”نحن نستعد للموسم المقبل حيث نُريد تحقيق الانتصارات وأن نُسعد جماهيرنا، هدفنا هو الفوز، هنا لا أحد يستسلم“.

وتابع: ”ميليتاو أنت بطل أمريكا الجنوبية بعمر الـ21 عامًا، لقد تأقلمت جيدًا مع بورتو في الكرة الأوروبية، كنت أفضل مدافع في الدوري البرتغالي، جميع المدريديستا فخورين بك، ونحن متأكدون بأنك ستساعدنا على تحقيق مزيدٍ من الألقاب“.

وأتم: ”أنت اليوم هنا في بيتك الجديد إيدير، لقد تكيف مع الكرة الأوروبية بسرعة، نحن نقدم أفضل مدافع في الدوري البرتغالي، والذي حاز على جائزة لاعب الشهر في الدوري 5 مرات متتالية“.

فيما قال ميليتاو: ”أنا الآن مع أفضل فريق في العالم، حلم الطفولة يتحقق، هذا القميص في قلبي، أعدكم جميعاً بأنني سأضع روحي في الملعب من أجل هذا الشعار“.