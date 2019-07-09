صفقة نيمار: برشلونة ينتظر نضوج الفاكهة لجنيها

تحدثت صحيفة ”سبورت“ عن موقف برشلونة من الحرب المشتعلة حاليًا بين النجم البرازيلي نيمار وفريقه باريس سان جيرمان، مؤكدة أن الفريق الإسباني يرفض التدخل في الموضوع وينتظر أن يصبح نيمار متاحًا في السوق للتعاقد معه.

وبحسب تعبير الصحيفة، فإن برشلونة ينتظر أن تنضج الفاكهة بشكل جيد وتسقط وحدها ليجنيها دون جهد كبير، في ظل طلب باريس سان جيرمان مبلغ 300 مليون يورو مقابل التخلي عن نيمار وهو مبلغ كبير لا يستطيع الفريق دفعه.

ويعرف برشلونة أن المشاكل بين نيمار والفريق الفرنسي ستزيد من الهوة بين الطرفين وتدفع إدارة باريس سان جرمان للتخلص منه بمقابل معقول وهو ما يسعى خلفه برشلونة.

وسيدفع برشلونة مبلغ الشرط الجزائي في عقد الفرنسي أنطوان غريزمان مما يعقّد من مهمته في التعاقد مع النجم البرازيلي، ويأمل ألا يدفع مقابل لجلبه عبر استعمال لاعبيه في الصفقة.

واستغل برشلونة مبلغ الشرط الجزائي في عقد نيمار البالغ 222 مليون يورو لشراء البرازيلي فيليب كوتينيو، والفرنسي عثمان ديمبيلي، ويأمل أن يعيد اللاعب مقابل التخلي عن اللاعبين للفريق الفرنسي.

وسيعود نيمار لباريس يوم 15 من الشهر الحالي، وبحسب سبورت فهناك حلان أمام الفريق الفرنسي، إما التفاوض معه حول خروجه أو إعلان السلام بين الطرفين واستمراره موسمًا آخر .