ريال مدريد يرفض عرضًا صينيًا ضخمًا لضم غاريث بيل

رفض ريال مدريد، عرضًا من أحد أندية الدوري الصيني، لجناحه الويلزي غاريث بيل مقابل مبلغ ضخم قدره 1.2 مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا.

ودخل بيل سيتضاعف، حيث يحصل على 600 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع حاليًا، وذلك في حال موافقته على الانتقال للناد الصيني الذي لم يتم الكشف عنه.

لكن ريال مدريد رفض العرض؛ لأن النادي الصيني لا يرغب في دفع مقابل يتجاوز أكثر من أجر اللاعب، وذلك حسب برنامج El Chiringuito التلفزيوني.

وأنفق ريال مدريد بالفعل أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني على التعاقدات خلال فترة الانتقالات الحالية، ولا يزال يريد التعاقد مع بول بوغبا.

ولا يجد بيل مكانًا في تشكيلة ريال مدريد؛ بعد عودة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق، لكن اللاعب عازم على البقاء في الفريق وعدم الرحيل.

ويبحث العملاق المدريدي الاستغناء عن ويلز الذي غاب عن آخر ثلاث مباريات في الموسم الماضي المخيب للآمال، لكن اللاعب بدأ فترة الإعداد مع الفريق وسافر مع البعثة إلى كندا، يوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفة AS الإسبانية أن الجماهير استقبلت بيل بصحيات استهجان في أول تدريبات الفريق في مجمع فالديباس التدريبي، يوم الإثنين.

وفي مقطع الفيديو الذي نشرته AS، يمكن سماع أحد الجماهير يهتف بالإسبانية ”غير مرغوب فيك“ في إشارة إلى بيل.