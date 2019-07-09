ماركا: نجل زيدان يرحل عن ريال مدريد إلى هذا النادي

ذكرت صحيفة ”ماركا“ أن الحارس الثالث لريال مدريد لوكا زيدان، ابن المدرب زين الدين زيدان، لن يرحل مع بعثة الفريق التي تسافر إلى كندا للاستعداد لبداية الموسم لكونه سينتقل للعب في صفوف فريق راسينغ سانتاندر الذي صعد لدوري الدرجة الثانية هذا الموسم.

وبحسب الصحيفة، فإن الاتفاق النهائي لم يتم بعد، لكن الحارس الشاب يرغب في اللعب لدقائق أكبر، ومع تأكد بقاء الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس في الفريق فلن يلعب سوى للفريق الثاني في دوري الدرجة الثالثة.

وكان زيدان قد زار منطقة كانتابريا، مقر الفريق، وأعجب بما شاهده هناك، وهو ما دفعه لتشجيع ابنه على قبول العرض، خصوصا أن إدارة ريال مدريد تركت للوكا زيدان حرية القرار في البقاء أو الرحيل.

وسينتقل لوكا زيدان معارًا لمدة موسم واحد، لكن بحسب صحيفة ”ماركا“، فإنه سيمدد عقده المنتهي صيف 2020 مع ريال مدريد ليتمكن الفريق من استعادته بعد موسم واحد.

وسيصبح الحارس الأوكراني أندريه لونين حارسًا ثالثًا في ريال مدريد بعد عودته من إعارة لليغانيس رغم كونه أيضًا مرشحًا للرحيل موسمًا إضافيًا كمعار لفريق جديد لمنحه فرصة اللعب أكثر.