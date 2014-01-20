صورة تختصر حزن نيمار لغيابه عن برشلونة

عبر نيمار عن حزنه للإصابة وخسارة نقطتين عبر بث صورة له على حسابه في "الإنستغرام" حيث أن قدمه موجهة نحو شاشة التلفاز ويبدو الجبس عليها، والشاشة تعرض مباراة برشلونة وليفانتي التي تألق فيها حارس الأخير وحافظ على نتيجة التعادل بهدف لكل فريق.

وكان نادي برشلونة قد أعلن قبل أيام أن لاعبه البرازيلي سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح "بين ثلاثة وأربعة أسابيع" بسبب إصابته بإلتواء في الكاحل الأيمن.

ووصل اللاعب على عكازين إلى برشلونة، وخضع لفحوصات طبية أكدت الإصابة، التي بدت أقل خطورة مما توقعه الجميع، بما في ذلك البرازيلي نفسه.