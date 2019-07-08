رسميًا.. نيمار يطلب الرحيل عن باريس سان جيرمان ووالده يرد بغضب على قرار الإدارة

دخل صراع النجم البرازيلي نيمار مع ناديه الفرنسي باريس سان جيرمان مرحلة الجد بعدما قال موقع ”UOL Esporte“ البرازيلي إن المهاجم أبلغ ناديه الفرنسي برغبته في الرحيل.

ووفقًا للموقع البرازيلي فأن نيمار أبلغ رغبته لناصر الخليفي رئيس النادي وليوناردو المدير الرياضي.

وتأتي هذه المعلومات بعد ساعات قليلة من بيان للنادي الفرنسي يهاجم فيه لاعبه لعدم حضوره لمقر النادي وبدء مشوار الاستعداد للموسم الجديد.

ولم يتأخر رد والد نيمار على بيان باريس سان جيرمان، الذي هدد فيه اللاعب باتخاذ إجراءات ضده بعد غيابه عن بداية فترة الاستعداد للموسم الجديد.

وقال باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي إنه سيتخذ اجراء ضد نيمار بعد غياب المهاجم البرازيلي عن التدريبات يوم الإثنين.

وأضاف النادي الفرنسي في بيان على موقعه ”اليوم الإثنين الموافق الثامن من يوليو، كان من المقرر أن يعود نيمار إلى استعدادات الفريق الأول للموسم الجديد. لم يحضر نيمار في المكان والزمان المتفق عليهما، لم يحصل اللاعب على إذن من النادي الذي يأسف لهذا التصرف وسيتخذ ما يلزم من إجراءات“.

وذكرت تقارير أن برشلونة يرغب في استعادة خدمات اللاعب، البالغ من العمر 27 عامًا، بعدما قال جوسيب بارتوميو رئيس النادي قبل 3 أيام، إن نيمار يرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة إلى إسبانيا، لكن النادي الفرنسي لا يريد بيع المهاجم البرازيلي.

وقال والد نيمار لشبكة ”فوكس سبورتس“ البرازيلية إن النادي الفرنسي يدرك تمامًا أن اللاعب لن ينضم إلى تدريبات الفريق حتى يوم الإثنين المقبل“.

وأشار إلى أن اللاعب لديه سلسلة من الالتزامات في البرازيل، حيث يقوم بالعديد من الأعمال الخيرية والاجتماعية في سانتوس، بالإضافة إلى ذلك سيشارك في حدث ”ريد بول“ يومي 12 و13 يوليو/تموز الحالي في برايا غراندي.

وأضاف والد نيمار ووكيل أعماله، ”لدينا ارتباطات في البرازيل ورئيس باريس سان جيرمان (ناصر الخليفي) يدركها تمامًا، لا أفهم سببًا لهذه العشوائية، لقد شعرنا بالغضب، لكن باريس سان جيرمان كان على علم بكل شيء“.

وذكرت تقارير صحفية أن نيمار أبلغ باريس سان جيرمان أن نيته في الرحيل عن الفريق لا رجعة فيها، وأنه لا يريد أن يلعب أكثر في النادي الباريسي.

وبحسب ”esporte.uol“ فإن نيمار أبلغ المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ليوناردو، أنه لا يريد العودة، وأن ليوناردو حاول اقناع نيمار بالبقاء لكن دون جدوى.