رسام يظهر الجانب القوي من شخصية ميسي (صورة)

أظهر الرسام غونزالو رودريغيز الجانب الآخر من شخصية ليونيل ميسي كما يراها، بعدما تم طرد قائد الأرجنتين خلال مباراة المركز الثالث في كوبا أمريكا أمام تشيلي، يوم السبت الماضي.

وتعرض ميسي للطرد قبل نهاية الشوط الأول، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بكأس كوبا أمريكا، بين منتخب بلاده الأرجنتين أمام تشيلي، والتي شهدت الكثير من التوتر.

وكان عمر المباراة 34 دقيقة عندما أحاط غاري ميديل قائد تشيلي بالكرة بالقرب من مرمى فريقه. والتحم ميسي مع ميديل من الخلف ورد ميديل بغضب ودفع اللاعب الأرجنتيني قبل أن يرفع يديه عاليًا.

وأشهر الحكم القادم من باراغواي البطاقة الحمراء لميديل وعلى الرغم من أن ميسي لم يبد أي رد فعل، فإنه طُرد أيضًا؛ مما أدى إلى صيحات استهجان باستاد كورنثيانز في ساو باولو.

وذكرت تقارير أن لاعب برشلونة لم يحضر مراسم تسليم ميداليات المركز الثالث، وشن لاحقًا هجومًا على اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول).

وأبلغ ميسي الصحفيين عقب المباراة: ”لا ينبغي أن نكون جزءًا من هذا الفساد. لم يظهروا لنا أي احترام طيلة البطولة. المحزن أن الفساد والحكام لا يسمحون للناس بالاستمتاع بكرة القدم، لقد أفسدوها“.

وفي تعليقه على ما صدر من ميسي من تصريحات والطرد، رسم رودريغيز قائد برشلونة على هيئة مارادونا والسيجار في فمه ووشم غيفارا على ذراعه الأيمن، في تعبير منه على تحول الوديع ميسي إلى شخصية قريبة من مثله الأعلى.

ويرى رودريغيز أنه في الأرجنتين اختلفت النظرة إلى ميسي بعدما أظهر الجانب الغاضب من شخصيته، ليتحول إلى ”مارادوميسي“.