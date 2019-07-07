ماذا قال سيرجيو راموس بعد نهاية إجازته في مصر؟ (صورة)

علق المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس قائد نادي ريال مدريد، على رحلته إلى مدينة الغردقة، مبديًا سعادته الكبيرة بالأجواء في مصر، والتعامل الرائع مع شعبها.

وكتب راموس عبى حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ عقب نهاية رحلته في مصر وعودته إلى إسبانيا: ”واحدة من أفضل الرحلات على الإطلاق، الآن أعرف لماذا يتحدث الجميع عن مصر وشعبها“

وأضاف راموس ”مصر، سأحملك في قلبي دائمًا.. لقد كانت تجربة لا تصدق“.

وواصل الدولي الإسباني ”عزيزي كامل أبوعلي، لم أكن أعرفك شخصيًا عندما وصلت إلى الغردقة، لكن الآن يمكنني أن أقول إنني قابلت صديقًا“.

واختتم راموس: ”أنا وعائلتي نريد أن نشكركم على لطفكم وكرمكم، وحسن ضيافتكم.. أتمنى لكم كل خير“.

ووصل راموس، البالغ من العمر 33 عامًا، وعائلته إلى مصر يوم 3 يوليو، واستقبل استقبالًا كبيرًا.

يشار إلى أن استعدادات ريال مدريد للموسم الجديد تنطلق غدًا الإثنين بمشاركة جميع اللاعبين، وبينهم الجدد الذين يتقدمهم البلجيكي إدين هازارد.