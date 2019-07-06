دي يونغ يكشف سر اختياره نادي برشلونة رغم تلقيه عروضًا من مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

كشف الهولندي فرينكي دي يونغ عن كواليس حسم انتقاله إلى نادي برشلونة، في ظل تلقيه عروضًا أخرى من مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

وقال دي يونغ لمجلة ”Voetbal International“، ونقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: ”برشلونة لطالما كان مهتمًا بالتعاقد معي وفي الحقيقة كان هو الوجهة المفضلة لي دائمًا، لكن المفاوضات تعقدت وتزايد شعوري بأنها ربما ليست اللحظة المناسبة للرحيل لهذا النادي“.

وأضاف: ”في النهاية، كان هناك مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، وتوقفت عن التفكير في برشلونة إلى أن اتصل الأخير بوكيل أعمالي وفجأة أصبح جادًا للغاية“.

وأوضح ألي دورسون، وكيل دي يونغ، أنهما في تلك اللحظة ”كانا قد استبعدا برشلونة“، حتى أنه نصح اللاعب بـ“عدم الرد على أي مكالمات من إسبانيا“، لكن ”تبين أن الرئيس (بارتوميو) بنفسه أراد أن يأتي“.

وأكد اللاعب أن الحافز المادي لم يكن هو الأساس، موضحًا أن ”برشلونة جاء وقدم لي ما أريده، والأمر ليس له علاقة بالمال. حين أتحدث يكون ذلك عن كرة القدم وهذا ما فعلته مع كل الأندية التي أبدت اهتمامها بضمي“.

وشدد: ”برشلونة كانت لديه خطة من أجلي، لقد قالوا لي كيف يرون مستقبلي وشاطروني توقعاتهم بأنني سأكون لاعبًا مهمًا هنا. بالنسبة لي كان هذا هو الأهم“.

وتعقيبًا على تقديمه لاعبًا جديدًا بين صفوف البارسا على ملعب كامب نو، أمس الجمعة، قال دي يونغ: ”كانت واحدة من أفضل لحظات حياتي“، لا سيما ”حين كنت في طريقي للخروج إلى أرض الملعب وسمعت الجماهير في المدرجات تهتف باسمي“.