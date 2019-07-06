مارسيلو يرد على تقارير رحيله عن ريال مدريد (صورة)

حسم البرازيلي مارسيلو، ظهير أيسر نادي ريال مدريد الإسباني، مصيره خلال الموسم المقبل، بعد الشائعات التي ترددت بشأن مستقبله.

وكانت تقارير قد أشارت إلى رغبة مارسيلو في الرحيل عن نادي ريال مدريد في الموسم الجديد، بعد أن تعاقد الميرينغي مع الفرنسي فيرلاند ميندي، ظهير أيسر نادي ليون في فترة الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، إن مارسيلو طلب من إدارة ريال مدريد الرحيل عن النادي، في ظل العروض العديدة التي تلقاها من أندية باريس سان جيرمان الفرنسي وآرسنال الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

ولكن صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية، أكدت أن مارسيلو، 31 عامًا، لن يرحل عن ريال مدريد، وسيستمر رفقة الفريق وتحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان، الذي يعوّل عليه كثيرًا في مشروعه المستقبلي رفقة النادي الملكي.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم السبت، إن مارسيلو تصدى للشائعات التي تستهدفه في ريال مدريد برسالة على موقعه الرسمي على ”إنستغرام“، قال فيها إنه لا يستطيع الانتظار حتى ينضم مع زملائه اللاعبين إلى معسكر ريال مدريد استعدادًا للموسم الجديد، والذي يبدأ الإثنين المقبل.

وأكدت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد ليس لديها أي استعداد للتفريط في اللاعب البرازيلي، على عكس التقارير التي تشير إلى رحيله عن النادي الملكي.