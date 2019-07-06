ماركا: باريس سان جيرمان يعرض نيمار على ريال مدريد

فجّرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية مفاجأة مدوية حول البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم هجوم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت ”ماركا“، في تقرير نشرته اليوم السبت، إن إدارة باريس سان جيرمان عرضت نيمار على ريال مدريد الإسباني في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وأضافت: ”هناك علاقات متوترة للغاية بين برشلونة وباريس سان جيرمان، ما يعرقل عملية عودة نيمار إلى ”كامب نو“، ولا أحد يتصور أن إدارة النادي الفرنسي تتقبل بيع نيمار إلى البارسا، وهو ما دفعها إلى عرض البرازيلي الدولي على ريال مدريد، إلا أن العرض كان متأخرًا للغاية“.

وأشارت الصحيفة، المقربة من إدارة ريال مدريد، إلى أن نيمار كان أحد الأهداف الاستراتيجية لإدارة النادي الملكي، إلا أن الصفقات التي أبرمها الفريق مؤخرًا، وضم البلجيكي إدين هازارد والصربي لوكا يوفيتش، والبرازيلي رودريغو، وعدد آخر من اللاعبين بقيمة تزيد على 300 مليون يورو، تجعل من المستحيل على الريال شراء نيمار في الميركاتو الحالي.

وأكدت أن إدارة ريال مدريد لم تفاجأ من عرض باريس سان جيرمان لنجمه على النادي الملكي، لأنها تعلم جيدًا أنه يأتي ضمن خطط الانتقالات في كرة القدم، إضافة إلى عدم قبول سان جيرمان لمبدأ عودة قائد السليساو السابق إلى برشلونة.

وختمت تقريرها: ”إدارة ريال مدريد رفضت تمامًا فكرة التعاقد مع نيمار، وتركز اهتمامها على الهدف المستقبلي الاستراتيجي، وهو المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، زميل نيمار، والذي يرغب الميرينغي في الحصول على خدماته، وربما يكون الموسم المقبل هو تاريخ إتمام الصفقة“.