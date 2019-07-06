سبب غضب أتلتيكو مدريد من برشلونة بخصوص أنطوان غريزمان

أصدر أتلتيكو مدريد بيانًا ناريًا ضد برشلونة بخصوص الفرنسي أنطوان غريزمان، مؤكدًا أن الفريق الكتالوني لم يحترم الفريق وجماهيره في عملية التعاقد مع اللاعب.

وأكد بارتوميو رئيس برشلونة التفاوض مع أتلتيكو مدريد، حيث قال إنهم رفضوا بيع اللاعب دون تقديم أي ايضاحات، لكن صحيفة ”ماركا“ تحدثت عن أن اللقاء خصصه برشلونة للتفاوض حول شراء اللاعب وليس دفع الشرط الجزائي.

واقترح برشلونة دفع المبلغ على دفعات، كما اقترح دمج البرتغالي نيلسون سيميدو في الصفقة لتقليص المبلغ، وهو ما أغضب أتلتيكو مدريد الذي كتب في بيانه أنه على علم بالمفاوضات التي تمت مع اللاعب خلال شهر مارس الماضي.

ونفى بارتوميو أن يكون الاتصال قد وقع أو تم توقيع أي وثائق، مؤكدًا أن الاتصال بغريزمان تم، الخميس الماضي، فقط لأول مرة.

وطالب أتلتيكو مدريد اللاعب، ومحاميه، ومدير أعماله، بالحضور لبداية تدريبات الفريق، الأحد المقبل.