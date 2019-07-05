في بيان رسمي.. أتلتيكو مدريد يفتح النار على برشلونة في صفقة غريزمان

أصدر نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بيانًا رسميًا، مساء اليوم الجمعة، فيما يتعلق بصفقة انتقال مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان إلى نادي برشلونة.

وقال أتلتيكو مدريد في البيان إن نادي برشلونة لم يحترم الأتلتي وجماهير الروخي بلانكوس في عملية التعاقد مع غريزمان.

وأشار البيان إلى أن الرئيس التنفيذي نادي برشلونة أوسكار غرو، التقى بالفعل مع ميغيل أنخيل جيل، رئيس نادي أتلتيكو مدريد، أمس الخميس، وفقًا للتصريحات التي صدرت من رئيس البارسا جوسيب ماريا بارتوميو، لبحث صفقة انتقال غريزمان إلى البلوغرانا، بعد أن انخفضت قيمة الشرط الجزائي في عقده من 200 إلى 120 مليون يورو، مع بداية يوليو الجاري.

وقال البيان إن ردَّ مسؤولي أتلتيكو مدريد جاء سلبيًا على طلب برشلونة بشراء غريزمان.

وأكد أن غريزمان سبق أن أبلغ قيادات أتلتيكو مدريد رغبته في الرحيل عن النادي يوم 14 مايو الماضي، إلا أن مسؤولي الأتلتي علموا أن إدارة برشلونة دخلت في مفاوضات مع غريزمان منذ عدة أشهر، وبالتحديد عقب مباراة أتلتيكو مدريد، ويوفنتوس الإيطالي، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وهو ما يمثل عدم احترام من جانب اللاعب وإدارة برشلونة للعلاقة التعاقدية بين غريزمان وأتلتيكو مدريد.

وطالب البيان اللاعب، ومدير أعماله، ومحاميه، بالحضور إلى مقر النادي، يوم الأحد المقبل، مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.