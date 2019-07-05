رسميًا.. سيرجو ريغيلون ينضم إلى إشبيلية (صورة)

أعلن نادي إشيلية الإسباني، رسميًا، تعاقده مع سيرجو ريغيلون، قادمًا من ريال مدريد، بنظام الإعارة.

وكتب إشبيلية على حسابه في موقع ”تويتر“: ”صفقة جديدة، مرحبًا بك سيرجو ريغيلون“.

من جهته قال ريال مدريد في بيان رسمي: ”وافق ريال مدريد وإشبيلية على انتقال اللاعب سيرجيو ريغيلون للموسم المقبل، حتى 30 يونيو 2020.

وسيلعب ريغيلون مجددًا تحت قيادة المدرب جولين لوبتيغي، الذي تولى تدريب ريال مدريد بداية الموسم الماضي، قبل أن ينفصل الطرفان في أكتوبر.

وشارك ريغيلون في 22 مباراة مع ريال مدريد موسم 2018/2019، صنع فيها 3 أهداف،

ولعب ريغيلون مباراة وحيدة تحت قيادة لوبتيغي في ريال مدريد.