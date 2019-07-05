باريس سان جيرمان يستهدف لاعبًا جديدًا من نادي برشلونة

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برشلونة تعاقد مع مالكوم قبل 12 شهرًا مقابل 40 مليون يورو من بوردو الفرنسي لكن اللاعب لم يشارك بنفس القدر الذي توقعه في ظل عدم ثقة إرنيستو فالفيردي.