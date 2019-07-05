باريس سان جيرمان يستهدف لاعبًا جديدًا من نادي برشلونة

يسعى باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع لاعب جديد من نادي برشلونة الإسباني، في سوق الانتقالات الصيف الحالي.
وبحسب صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان يريد التعاقد مع الجناح البرازيلي مالكوم من نادي برشلونة.
ويرتبط باريس سان جيرمان بعدد من لاعبي برشلونة أبرزهم أسماء إيفان راكيتيتش وفيليب كوتينيو وعثمان ديمبيلي وصاموئيل أومتيتي.
ولعب الجناح البرازيلي 24 مباراة مع برشلونة موسم 2018/2019، بواقع 15 مباراة في الدوري الإسباني، و6 في كأس إسبانيا، و3 في دوري أبطال أوروبا.
وتعاقد برشلونة مع مالكوم قبل 12 شهرًا مقابل 40 مليون يورو، من بوردو الفرنسي، لكن اللاعب لم يشارك بنفس القدر الذي توقعه في ظل عدم ثقة إرنيستو فالفيردي.