دي ليخت يغازل برشلونة من وراء الكواليس.. وأياكس يرفض أسلوب يوفنتوس

كشفت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية كواليس تعثر المفاوضات بين نادي يوفنتوس الإيطالي، وأياكس أمستردام الهولندي في صفقة المدافع ماتياس دي ليخت.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إن مسؤولي أياكس أمستردام أعربوا عن غضبهم الشديد من إدارة يوفنتوس، على خلفية قيام النادي الإيطالي بالتفاوض أولًا مع دي ليخت، وحسم كافة الأمور المالية الخاصة بعقده رفقة البيانكونيري، قبل الدخول في مباحثات رسمية مع أياكس حول الصفقة.

وأضافت بقولها: ”توصل مسؤولو يوفنتوس لاتفاق مع دي ليخت على ضمه الموسم المقبل، وبموجب الاتفاق يحصل اللاعب على 12 مليون يورو راتبًا سنويًا، ثم قاموا بعد ذلك بتقديم عرض رسمي لأياكس قيمته 50 مليون يورو، إضافة إلى 20 مليون يورو أخرى في صورة متغيرات، وهو ما رفضه مسؤولو النادي الهولندي“.

وأشارت إلى أن دوائر صنع القرار في يوفنتوس تشعر بقلق بالغ من احتمال ضياع صفقة دي ليخت، في ظل المنافسة الشديدة مع برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكدت الصحيفة الكتالونية أن إدارة أياكس تفضّل عرض برشلونة على عرض اليوفي؛ لأن البارسا سيدفع 70 مليون يورو للحصول على خدمات دي ليخت، ولكن مسؤولي البلوغرانا يرفضون رفع سقف الراتب السنوي للاعب، وهو ما يقف عثرة أمام إتمام الصفقة.

وفجّرت الصحيفة مفاجأة، وقالت إن الدائرة المقربة من دي ليخت أبلغت إدارة برشلونة أن اللاعب يريد الانضمام إلى ”كامب نو“، ومستعد للتنازل عن بعض مطالبه المادية لتحقيق هذا الهدف، ولكن إدارة برشلونة لم تتحرك حتى الآن للوصول إلى حل وسط مع المدافع الهولندي.