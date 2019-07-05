باريس سان جيرمان يحدد السعر النهائي لبيع نيمار إلى نادي برشلونة

صدم البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي، نادي برشلونة الإسباني بشأن صفقة النجم البرازيلي نيمار.

ويسعى برشلونة بقوة لإعادة نيمار إلى صفوفه، بعد موسمين من انتقاله إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية، لكنه تلقى صدمة جديدة.

وأوضح ليوناردو، العائد مجددًا إلى باريس سان جيرمان، أن النادي الفرنسي لن يبيع نيمار بأقل من 300 مليون يورو، بحسب ما ذكر موقع ”le10sport“ الفرنسي.

وغادر نيمار، البالغ من العمر 27 عامًا، برشلونة إلى باريس سان جيرمان صيف العام 2017 بصفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم على الإطلاق.

ويوم أمس، ذكر الموقع ذاته أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، وعد نجم الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي بإعادة نيمار إلى النادي الكتالوني.

ويتردد على نطاق واسع أن نيمار يريد العودة إلى برشلونة، وأنه لا يريد اللعب لباريس سان جيرمان مجددًا، وقد ارتبط بالانتقال إلى برشلونة وريال مدريد.

وقال برنامج “Sin Concesiones” الرياضي، الذي يذاع على راديو برشلونة، الثلاثاء، إن نيمار سيحصل على راتب سنوي قيمته 22 مليون يورو، ويكون موزعًا كالتالي: 16 مليون يورو كراتب ثابت، و6 ملايين يورو في صورة متغيرات، تُحسب على أساس مشاركات اللاعب وأدائه رفقة برشلونة.

وأشار البرنامج، في حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“، إلى أن عقد نيمار مع برشلونة سيكون لمدة 5 مواسم، ويتضمن العقد شرطًا جزائيًا قيمته 500 مليون يورو.