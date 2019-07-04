صحيفة: ماريا بارتوميو وعد ليونيل ميسي بعودة نيمار

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، أبلغ نجم النادي الكتالوني، الأرجنتيني ليونيل ميسي بعودة البرازيلي نيمار.

وبحسب صحيفة ”Le10Sport“ الفرنسية، فإن بارتوميو وعد ليونيل ميسي بعودة نيمار، بعد أن طلب ميسي التعاقد مع اللاعب البرازيلي.

وغادر نيمار، 27 عامًا، برشلونة إلى باريس سان جيرمان صيف العام 2017 بصفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

وأشارت ”Le10Sport“ إلى أن بارتوميو تحدث مع ميسي، وأن النجم الأرجنتيني أوضح أن نيمار سيكون مفيدًا لبرشلونة في الجانب الهجومي، دون أن يفضله أو يقارنه بأنطوان غريزمان.

وانضم نيمار إلى برشلونة قادمًا من سانتوس البرازيلي العام 2013، وسجل للفريق 105 أهداف، وصنع 77 في 186 مباراة، وأحرز مع الفريق عدة ألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا العام 2015، ولقب الدوري الإسباني مرتين.