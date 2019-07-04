فرينكي دي يونغ: حققت حلمي بالانضمام إلى برشلونة (فيديو وصور)

أعرب المدافع الهولندي فرينكي دي يونغ لاعب وسط برشلونة الجديد، عن سعادته بالانضمام إلى النادي الكتالوني، فور وصوله إلى إسبانيا، الخميس، قبل تقديمه رسميًا للجماهير، الجمعة.

وقال دي يونغ في تصريحات نقلها موقع نادي برشلونة الرسمي على الإنترنت: ”أنا سعيد بأنني أخيرًا أصبحت في برشلونة، لقد كان هذا حلمًا منذ الطفولة“.

وأضاف: ”أحب أسلوب لعب برشلونة، لم يختلف كثيرًا عن أياكس، لديهم نفس الفلسفة، وأتوقع أنني سأستمتع هنا، خاصة أن برشلونة وهولندا لديهم علاقة جيدة جدًا“.

وأردف دي يونغ: ”أتمنى أن أكون أفضل هولندي، أو من أفضل اللاعبين الهولنديين الذين مثّلوا برشلونة، هذا من ضمن أحلامي“.

واختتم: ”أتطلع باللحظة الأولى التي سأدخل فيها الكامب نو لأول مرة، أعتقد بأنه ستكون من أفضل اللحظات في حياتي، أريد أن أصبح زميلًا رائعًا لليونيل ميسي، مثلي الأعلى.

وتعاقد برشلونة مع دي يونغ، البالغ من العمر 22 عامًا، في يناير الماضي، مقابل 86 مليون يورو، على أن يبدأ مسيرته مع الفريق موسم 2019/2020.