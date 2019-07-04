رسميًا.. راؤول ألبيول من نابولي إلى فياريال (صورة)

أعلن نادي فياريال الإسباني، اليوم الخميس، رسميًا، تعاقده مع المدافع المخضرم راؤول ألبيول.

وقال فياريال، على حسابه في موقع ”تويتر“، إنه توصل مع نابولي الإيطالي على ضم ألبيول لمدة 3 سنوات.

وأوضح نادي الغواصات“ أن ألبيول، البالغ من العمر 33 عامًا، يملك خبرة دولية، حيث لعب 52 مباراة مع المنتخب الإسباني، وفاز معه بكأس العالم وبطولتين في أمم أوروبا.

كما لعب ألبيول لأندية فالنسيا وخيتافي وريال مدريد ونابولي، حيث شارك مع الأندية في 545 مباراة رسمية (سجل فيها 15 هدفًا، وقدّم 11 تمريرة حاسمة).

واحتل فياريال المركز الرابع عشر موسم 2018/2019 في الدوري الإسباني.