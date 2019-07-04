برشلونة يطالب نيمار بالعودة إلى باريس سان جيرمان

قالت صحيفة ”سبورت“ إنَّ نادي برشلونة الإسباني طلب من البرازيلي نيمار دا سيلفا العودة إلى باريس سان جيرمان.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، في تقرير نشرته اليوم الخميس: ”طلب مسؤولو برشلونة من نيمار العودة إلى باريس سان جيرمان، والانتظام في معسكر الفريق الفرنسي قبل الموسم الجديد؛ لأن عملية استعادة قائد السليساو السابق معقدة للغاية، ويمكن أن لا يتم حسمها قريبًا“.

وأشارت ”سبورت“، المقربة من إدارة برشلونة، إلى أن إدارة البارسا لا تريد إشعال الموقف بين نيمار ومسؤولي باريس سان جيرمان، لأن هذا سيؤدي إلى المزيد من التعقيدات في الصفقة، ويمكن أن تدفع النادي الفرنسي لرفض بيع نيمار، وإجباره على البقاء في صفوف الفريق.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن نيمار يرفض العودة إلى باريس، وأبلغ مسؤولي النادي الفرنسي أنه سيرحل عن صفوف الفريق، ويرغب في العودة إلى برشلونة، ووصل الأمر حدَّ أن اللاعب أبدى استعداده للتمرد على باريس سان جيرمان، والدخول في حرب مع رئيس النادي، القطري ناصر الخليفي، لإجباره على إتمام صفقة بيعه إلى برشلونة.

وتابعت: ”العلاقات بين إدارتي برشلونة وباريس سان جيرمان متوترة للغاية منذ فترة طويلة، خاصة بعد انتقال نيمار إلى النادي الباريسي قبل عامين، عقب فسخ عقده برفقة البارسا، مقابل سداد الشرط الجزائي البالغ قيمته 222 مليون يورو، كما أن المفاوضات الجارية حاليًّا تتم عبر وسطاء، في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين“.