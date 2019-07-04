صفقة نيمار تطيح بنائب رئيس نادي برشلونة

أكد برشلونة في بيان رسمي استقالة جوردي ميستر نائب رئيس برشلونة والتي سبق أن أعلنها قبل ساعات يومه الأربعاء مؤكدًا شكره لما قدمه للفريق طيلة تحمله المسؤولية منذ 9 سنوات.

وكان جوردي ميستر قد تحمل المسؤولية خلال فترة الرئيس السابق ساندرو روسيل كرئيس لفرع التكوين في كرة القدم منذ 2010 وبعدها صعد رفقة الرئيس الحالي جوزيب ماريا بارتوميو كنائب للرئيس منذ 2015.

وكان من المقرر أن يساهم جوردي ميستر في تقديم الهولندي فرانكي دي يونغ كلاعب جديد للفريق الجمعة القادم ولم يعلن برشلونة إن كان الاستقالة ستمنعه من الحضور في الحفل.

وحسب صحيفة “ آس “ في عددها الصادر يوم الخميس فسبب الاستقالة يعود لصفقة البرازيلي نيمار التي يسعى برشلونة لإتمامها رغم معارضة بعض أعضاء إدارة الفريق للصفقة لكونها مكلفة ماديًا ولخروج النجم البرازيلي سابقًا من الفريق.