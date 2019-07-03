مدير أعمال كوتينيو يفجر مفاجأة حول مستقبله مع برشلونة

فجّر مدير أعمال البرازيلي فيليبي كوتينيو، نجم وسط نادي برشلونة الإسباني، مفاجأة مدوية حول مستقبل اللاعب.

وفي مقابلة مع إذاعة ”RMC Sport“ الفرنسية، قال كيا جورباشيان، مدير أعمال كوتينيو، إن برشلونة لن يفرّط في اللاعب البرازيلي.

وأضاف بقوله، في تصريحات اليوم الأربعاء: ”تحدثت مع بيب سيغورا، المدير الرياضي لنادي برشلونة مؤخراً، وأبلغني أن النادي الكتالوني لا يريد بيع كوتينيو هذا الصيف، على العكس تمامًا مما يتردد في وسائل الإعلام“.

وأكد جورباشيان أنه لا توجد أي اتصالات أو مفاوضات مع نادي باريس سان جيرمان حول انتقال كوتينيو إلى بطل فرنسا في فترة الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي.

وانضم كوتينيو، إلى برشلونة من نادي ليفربول الإنجليزي في شتاء 2018 مقابل 160 مليون يورو، ليكون أغلى لاعب في تاريخ البارسا على الإطلاق.

ولم يقدّم كوتينيو المستوى المتوقع منه، وتعرض مرارًا لصافرات الاستهجان من جانب جماهير برشلونة في ملعب ”كامب نو“، خاصة أنه شارك في 34 مباراة مع البارسا في الموسم الماضي، ولم يسجل سوى 5 أهداف فقط.

وارتبط كوتينيو بدخول صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان، تتضمن عودة مواطنه البرازيلي نيمار إلى البلوغرانا، مقابل انتقال صانع ألعاب المنتخب البرازيلي إلى بطل فرنسا.