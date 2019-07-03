أتلتيكو مدريد ضم المكسيكي هيكتور هيريرا مجانًا قادمًا من بورتو البرتغالي

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لعب هيريرا البالغ من العمر 29 عامًا مع الفريق البرتغالي لمدة ستة مواسم وخاض 70 مباراة دولية مع منتخب بلاده المكسيك.