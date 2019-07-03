أتلتيكو مدريد ضم المكسيكي هيكتور هيريرا مجانًا قادمًا من بورتو البرتغالي

وافق أتلتيكو مدريد الإسباني على ضم لاعب الوسط المكسيكي هيكتور هيريرا من بورتو في عقد يمتد ثلاث سنوات.
ولعب هيريرا البالغ من العمر 29 عامًا مع الفريق البرتغالي لمدة ستة مواسم وخاض 70 مباراة دولية مع منتخب بلاده المكسيك.
وأفادت وسائل إعلام برتغالية أن هيريرا لم يجدد عقده مع بورتو وأن أتلتيكو سيدفع فقط رسوم انتقال رمزية مقابل الحصول على خدمات اللاعب.
وأكد النادي الإسباني في وقت سابق اليوم الأربعاء أن مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز دفع 70 مليون يورو (79 مليون دولار) قيمة الشرط الجزائي لضم لاعب الوسط المدافع رودري من النادي الإسباني.