حرمان مارسيلو نجم ريال مدريد من قيادة السيارات لمدة عام.. تعرف على السبب

قالت صحيفة ”غلوبو“ البرازيلية، إن مارسيلو نجم نادي ريال مدريد الإسباني تعرض لعقوبة الحرمان من قيادة السيارات لمدة عام في البرازيل.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إلى أن مارسيلو كان يقضي عطلته الصيفية في مدينة ريو دي جانيرو مع أسرته، وكان يسير بسيارته مساء أمس الأول الإثنين في شوارع المدينة، قبل أن تستوقفه لجنة من الشرطة البرازيلية.

وأكدت أن رجال الشرطة طلبوا من مارسيلو الخضوع لاختبار قياس نسبة الكحوليات، إلا أن البرازيلي الدولي رفض ذلك، وفضّل دفع غرامة قيمتها 675 يورو.

وتابعت: ”لم يكن من الواضح ما إذا كان مارسيلو في حالة سُكر بيّن خلال القيادة، ولكن الشرطة أكدت لوسائل الإعلام أن تلك الواقعة ستؤدي إلى سحب رخصة القيادة من مارسيلو لمدة عام كامل، وبالتالي فإنه لن يستطيع قيادة سيارته حال تواجده في البرازيل طوال تلك المدة“.

وغاب مارسيلو عن صفوف منتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا، بعد أن استبعده مدرب السليساو ”تيتي“ لأسباب فنية، نتيجة تراجع مستواه بشدة خلال الموسم الماضي مع ريال مدريد.