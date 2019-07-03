تطورات عودة نيمار إلى نادي برشلونة.. كوتينيو يحسم موقفه من باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية إسبانية موقف البرازيلي فيليبي كوتينيو، نجم وسط نادي برشلونة من الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، إن كوتينيو وافق على الرحيل إلى باريس سان جيرمان في الموسم المقبل، بعد أن تأكد من صعوبة موقفه في برشلونة.

وأشارت، في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، إلى أن رحيل كوتينيو عن برشلونة أصبح أمراً لا مفر منه، مع اقتراب البرازيلي نيما ردا سيلفا من العودة إلى البلوغرانا، وحسم صفقة الفرنسي الدولي أنطوان غريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد خلال الأيام القليلة المقبلة.

I think Coutinho’s still running the wrong way.. pic.twitter.com/nP6pRTCiOt — Dave Ellis ????????‍♂️ (@fullback03) July 3, 2019

وأكدت الصحيفة الكتالونية أن موافقة كوتينيو على الانتقال إلى باريس سان جيرمان ستكون عاملاً إيجابياً للغاية في إعادة نيمار إلى برشلونة مرة أخرى، بعد رحيله قبل عامين إلى سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وأضافت الصحيفة بقولها: ”بدأ مديرو أعمال كوتينيو التفاوض مع مسؤولي باريس سان جيرمان بالفعل حول الصفقة، وبنود العقد الخاصة بالبرازيلي الدولي رفقة بطل فرنسا، حيث شهدت الأيام الأخيرة اتصالات مباشرة مع ليوناردو، المدير الرياضي الجديد في سان جيرمان“.

ويسعى برشلونة لتحقيق رغبة نيمار في العودة إلى ”كامب نو“، ولكن إدارة النادي ليست مستعدة على الإطلاق لدفع مقابل مادي مبالغ فيه لاستعادة قائد السليساو السابق، في ظل المطالب المالية لإدارة باريس سان جيرمان، التي كان آخرها الحصول على 130 مليون يورو، إضافة إلى لاعبين اثنين من برشلونة، أحدهما كوتينيو.