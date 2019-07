تطورات عودة نيمار إلى نادي برشلونة.. كوتينيو يحسم موقفه من باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية إسبانية موقف البرازيلي فيليبي كوتينيو، نجم وسط نادي برشلونة من الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، إن كوتينيو وافق على الرحيل إلى باريس سان جيرمان في الموسم المقبل، بعد أن تأكد من صعوبة موقفه في برشلونة.

وأشارت، في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، إلى أن رحيل كوتينيو عن برشلونة أصبح أمراً لا مفر منه، مع اقتراب البرازيلي نيما ردا سيلفا من العودة إلى البلوغرانا، وحسم صفقة الفرنسي الدولي أنطوان غريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد خلال الأيام القليلة المقبلة.

