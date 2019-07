هكذا استقبل المصريون سيرجيو راموس قائد ريال مدريد عقب وصوله إلى الغردقة لقضاء إجازة مع عائلته (فيديو)

وصل سيرجيو راموس، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، مساء الثلاثاء، بصحبة عائلته لمدينة الغردقة لقضاء إجازتهم السنوية، في ضيافة أحد رجال الأعمال.

وانتقل راموس وأسرته المكونة من زوجته وأولاده وبعض أفراد أسرته، فور وصولهم المطار إلى مقر إقامتهم بأحد الفنادق، ومن المقرر أن يتم تنظيم برنامج ترفيهي للاعب ريال مدريد وأسرته بالغردقة، يتخلله رحلة بحرية لشاطئ محمية بجزيرة الجفتون.

وظهر راموس وهو ينزل من سيارة فارهة على أبواب الفندق وفي استقباله فرقة موسيقية تعزف نشيد نادي ريال مدريد، وقام بالتوقيع على قميص الميرنغي الذي كان يرتديه أحد الأطفال.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الوطن“ المصرية، فقد استقبل عدد من الركاب الذين كانوا في مطار الغردقة الدولي وصول قائد فريق ريـال مدريد ومنتخب إسبانيا، بهتافات ”مو صلاح“، على خلفية ما قام به راموس من إصابة ”صلاح“ في نهائي دوري أبطال أوروبا العام قبل الماضي في مباراة ليفربول وريال مدريد، حيث جرى تخصيص حراسات خاصة للاعب بجانب الكردون الأمني منذ وصوله صالة الوصول حتى السيارة التي استقلها للفندق.

Here we go! Family time!@PilarRubio_ pic.twitter.com/5p9vRobDGP

— Sergio Ramos (@SergioRamos) July 2, 2019