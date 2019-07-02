يتضمن شرطًا جزائيًا خرافيًا.. تقرير يكشف تفاصيل عقد نيمار الجديد مع نادي برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية التفاصيل النهائية لعقد البرازيلي نيمار مع نادي برشلونة الإسباني، في ظل اقتراب قائد السليساو السابق من العودة إلى كامب نو، بعد عامين قضاهما في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال برنامج Sin Concesiones الرياضي، الذي يذاع على راديو برشلونة اليوم الثلاثاء، إن نيمار سيحصل على راتب سنوي قيمته 22 مليون يورو، ويكون موزعًا كالتالي: 16 مليون يورو راتب ثابت، و6 ملايين يورو في صورة متغيرات، تُحسب على أساس مشاركات اللاعب وأدائه رفقة برشلونة.

وأشار البرنامج، في حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“، إلى أن عقد نيمار مع برشلونة سيكون لمدة 5 مواسم، ويتضمن العقد شرطًا جزائيًا قيمته 500 مليون يورو.

ويرغب نيمار في العودة إلى برشلونة، وقرر التضحية بالراتب السنوي الكبير الذي كان يتقاضاه رفقة باريس سان جيرمان، ويصل إلى 36 مليون يورو، كي يصحح الخطأ الذي ارتكبه منذ عامين، بالرحيل عن البلوغرانا إلى نادي العاصمة الفرنسية.

⚠️ LAS CIFRAS NEYMAR-BARÇA ➡️ Ahora cobra 36 M brutos en el PSG.

➡️ El Barça le ofrece un sueldo de 22 Millones brutos.

➡️ 16 Millones serán fijos y 6 variables en función de rendimiento.

➡️ Le firmarían un contrato por 5 temporadas.

➡️ La cláusula rescisión sería 500 millones. — Sin Concesiones (@sinconcesiones) July 2, 2019

ولا تزال المفاوضات بين إدارتي برشلونة وباريس سان جيرمان قائمة حول صفقة نيمار، في ظل التقارير المتواترة حول إمكانية دخول البرازيلي كوتينيو والفرنسي عثمان ديمبلي في صفقة تبادلية ثلاثية بين الناديين.

وأشارت صحيفة ”لوباريزيان“ الفرنسية إلى أن باريس سان جيرمان يريد الحصول على 130 مليون يورو، إضافة إلى لاعبين من برشلونة، للموافقة على بيع نيمار.

ورحل نيمار إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017، مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة.