ظهور راكيتيتش في باريس يثير الشكوك بشأن رحيله عن نادي برشلونة

ظهرت صورة لإيفان راكيتيتش لاعب نادي برشلونة، وزوجته راكيل موري وابنتيهما على متن الطائرة المتجهة إلى باريس من إشبيلية، فأثارت تكهنات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن اقتراب انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

ويسعى بطل الدوري الفرنسي للتعاقد مع الدولي الكرواتي منذ عام لكن صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية علمت من مصادرها أن إقامة راكيتيتش في باريس، التي وصل إليها يوم الإثنين، ليست بهدف التفاوض مع سان جيرمان، لكنها لمواصلة استمتاعه بالإجازة مع عائلته.

وأضافت الصحيفة المقربة من برشلونة أن راكيتيتش سافر إلى باريس عدة مرات منذ انتقاله إلى برشلونة لزيارة ”ديزني لاند“ مع أسرته.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن راكيتيتش وعائلته سافروا على متن رحلة طيران عادية ولم يكن متخفيًا أو في رحلة خاصة من أجل التكتم على المفاوضات في حال وجودها بالفعل.

ويحرص الدولي الكرواتي على البقاء في برشلونة، ورفض بالفعل عرضًا للرحيل عن النادي الموسم الماضي، لكن النادي الكتالوني لم يحدد بعد ما إذا كان سيحتفظ بلاعبه المؤثر، أم سيوافق على رحيله بعد التعاقد مع الهولندي فرانكي دي يونغ.