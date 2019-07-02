بواتينغ يعلن رسميًا رحيله عن نادي برشلونة

كشف كيفن برنس بواتينغ، لاعب نادي برشلونة، عن اتخاذه قرارًا رسميًا بالرحيل عن الفريق الكتالوني بعد انتهاء مدة إعارته من ساسولو الإيطالي.

وانضم بواتينغ لصفوف البارسا خلال الانتقالات الشتوية الماضية، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود خيار لشراء عقده بشكل نهائي مقابل 8 ملايين يورو.

وكتب بواتينغ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“: ”ينتهي اليوم أحد أكثر التجارب إثارة في حياتي“.

وأضاف: ”أشكر كل شخص جعل هذا ممكنًا، زملائي في الفريق الذين جعلوني أشعر أنني في بيتي منذ اليوم الأول“.

وتابع: ”أشكر جميع المسؤولين في الإدارة التي تدعم وتساند اللاعبين في كل وقت“.

ووجه الغاني رسالة في النهاية لجماهير برشلونة: ”دائمًا ما ستظلون في قلبي، أردت أن أقدم كل ما لدي لهذا الفريق، بذلت قصارى جهدي في كل دقيقة من التدريبات والمباريات التي شاركت بها بعد أن حظيت بهذه الفرصة الرائعة في ارتداء قميص النادي“.

وكانت هناك توقعات من قبل رئيس نادي ساسولو، المالك لعقد اللاعب، بأن يستمر في ”كامب نو“، ويقوم برشلونة بدفع قيمة بند أولوية الشراء وقدرها 8 ملايين يورو.

بيع اللاعبين

إلى ذلك، دخل برشلونة الشهر الماضي تحديًا ماليًا مهمًا يقضي بجمع 60 مليون يورو لتغطية عجز ميزانيته للموسم الماضي وقبل البداية الرسمية لموسم الانتقالات الصيفية بداية من الشهر الحالي تموز/ يوليوز.

وحسب صحيفة ”سبورت“، فالفريق الكاتالوني وإدارته تمكنت من تحقيق الهدف وجمع حوالي 78 مليون يورو من صفقاتها الأولية، كانت أبرزها بيع الحارس الهولندي ياسبر سيليسن لفالنسيا مقابل 35 مليون يورو، وبيع البرتغالي أندريه غوميز لإيفرتون مقابل 25 مليون يورو، وبيع دينيس سواريز لسيلتا فيغو مقابل 12،9 مليون يورو.

كما تخلى برشلونة عن لاعبيه الشباب مارك كوكورييا ومارك كاردونا لكل من إيبار وسرقسطة مقابل 2 و2،5 مليون يورو، مع بند يتيح له إعادة شرائهما في المستقبل.

ولا يزال أمام الفريق عدة ملفات، أبرزها البرازيلي رافينيا ولاعبون شباب يسعى للتخلص منهم خلال فترة الانتقالات الحالية، كما يسعى لبيع لاعبين بمبالغ مهمة؛ لتغطية صفقاته الكبرى هذا الصيف، هما الفرنسي أنطوان غريزمان والبرازيلي نيمار.

وبإمكان برشلونة تغطية الصفقات الكبرى عبر 4 لاعبين، وهم: البرازيليان فيليب كوتينيو ومالكوم، والفرنسي عثمان ديمبيلي، والكرواتي إيفان راكيتيتش، وكلهم توصل الفريق بعروض كبيرة لبيعهم.

وفي موسم 2018-2019، جمع برشلونة 208،4 مليون يورو بالإضافة لمتغيرات من صفقات البيع، في نجاح كبير للإدارة في تدبير مشكلة اللاعبين الفائضين في الفريق.