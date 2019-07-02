بواتينغ يعلن رسميًا رحيله عن نادي برشلونة

كشف كيفن برنس بواتينغ، لاعب نادي برشلونة، عن اتخاذه قرارًا رسميًا بالرحيل عن الفريق الكتالوني بعد انتهاء مدة إعارته من ساسولو الإيطالي.
وانضم بواتينغ لصفوف البارسا خلال الانتقالات الشتوية الماضية، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود خيار لشراء عقده بشكل نهائي مقابل 8 ملايين يورو.
وكتب بواتينغ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“: ”ينتهي اليوم أحد أكثر التجارب إثارة في حياتي“.
وأضاف: ”أشكر كل شخص جعل هذا ممكنًا، زملائي في الفريق الذين جعلوني أشعر أنني في بيتي منذ اليوم الأول“.
وتابع: ”أشكر جميع المسؤولين في الإدارة التي تدعم وتساند اللاعبين في كل وقت“.
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Acaba aquí una de les experiències més emocionants de la meva carrera. Agraeixo a cada persona que ha fet possible tot això. Agraeixo als meus companys que m’han fet sentir a casa desde el primer moment, Campions i persones excepcionals. Agraeixo a la directiva, sempre disponibles i presents. Un pensament especial a l’afició, els culés: us portaré sempre al meu cor. Hauria volgut donar més però he donat tot el que he pogut en cada minut que se’m ha donat per honorar aquesta fantàstica samarreta. #ViscaElBarça #MésQueUnClub ???????? ——————————————————— Termina aquí una de las experiencias más emocionantes de mi carrera. Agradezco a cada persona que ha hecho posible todo esto. Agradezco a mis compañeros que me han hecho sentir en casa desde el primer momento, campeones y personas excepcionales. Agradezco a la directiva, siempre disponibles y presentes. Un pensamiento especial a la afición, los culés: os llevaré siempre en mi corazón. Hubiese querido dar más, pero he dado todo lo que he podido en cada minuto que se me ha dado para honrar esta fantástica camiseta #ViscaElBarça #MésQueUnClub ???????? ——————————————————————— Today ends one of the most exciting experiences of my career. I thank every person who made this possible. I thank my teammates who made me feel at home from day one, champions and great people. I thank all the management, available and always present. A special thought goes to all the fans: I will always carry you in my heart. I wanted to give something more, but I did my best in every minute of training and game that was given to me to honor this fantastic shirt! #ViscaElBarça #MésQueUnClub ????????
ووجه الغاني رسالة في النهاية لجماهير برشلونة: ”دائمًا ما ستظلون في قلبي، أردت أن أقدم كل ما لدي لهذا الفريق، بذلت قصارى جهدي في كل دقيقة من التدريبات والمباريات التي شاركت بها بعد أن حظيت بهذه الفرصة الرائعة في ارتداء قميص النادي“.
وكانت هناك توقعات من قبل رئيس نادي ساسولو، المالك لعقد اللاعب، بأن يستمر في ”كامب نو“، ويقوم برشلونة بدفع قيمة بند أولوية الشراء وقدرها 8 ملايين يورو.
بيع اللاعبين
إلى ذلك، دخل برشلونة الشهر الماضي تحديًا ماليًا مهمًا يقضي بجمع 60 مليون يورو لتغطية عجز ميزانيته للموسم الماضي وقبل البداية الرسمية لموسم الانتقالات الصيفية بداية من الشهر الحالي تموز/ يوليوز.
وحسب صحيفة ”سبورت“، فالفريق الكاتالوني وإدارته تمكنت من تحقيق الهدف وجمع حوالي 78 مليون يورو من صفقاتها الأولية، كانت أبرزها بيع الحارس الهولندي ياسبر سيليسن لفالنسيا مقابل 35 مليون يورو، وبيع البرتغالي أندريه غوميز لإيفرتون مقابل 25 مليون يورو، وبيع دينيس سواريز لسيلتا فيغو مقابل 12،9 مليون يورو.
كما تخلى برشلونة عن لاعبيه الشباب مارك كوكورييا ومارك كاردونا لكل من إيبار وسرقسطة مقابل 2 و2،5 مليون يورو، مع بند يتيح له إعادة شرائهما في المستقبل.
ولا يزال أمام الفريق عدة ملفات، أبرزها البرازيلي رافينيا ولاعبون شباب يسعى للتخلص منهم خلال فترة الانتقالات الحالية، كما يسعى لبيع لاعبين بمبالغ مهمة؛ لتغطية صفقاته الكبرى هذا الصيف، هما الفرنسي أنطوان غريزمان والبرازيلي نيمار.
وبإمكان برشلونة تغطية الصفقات الكبرى عبر 4 لاعبين، وهم: البرازيليان فيليب كوتينيو ومالكوم، والفرنسي عثمان ديمبيلي، والكرواتي إيفان راكيتيتش، وكلهم توصل الفريق بعروض كبيرة لبيعهم.
وفي موسم 2018-2019، جمع برشلونة 208،4 مليون يورو بالإضافة لمتغيرات من صفقات البيع، في نجاح كبير للإدارة في تدبير مشكلة اللاعبين الفائضين في الفريق.